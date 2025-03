Garramuño defendió su apoyo al acuerdo con el FMI y las políticas de Milei

Ayer la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la tarde el DNU sobre el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional con 129 votos afirmativos, 108 votos negativos y seis abstenciones. Y el recientemente asumido como diputado nacional, Ricardo Garramuño, defendió su apoyo al acuerdo, al tiempo que defendió las políticas económicas que está llevando el gobierno nacional.

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, el parlamentario reafirmó su respaldo al acuerdo con el FMI, argumentando que, a pesar de la paz económica relativa en términos de inflación, el país aún enfrenta una situación crítica. "Seguimos en un estado crítico como país. La reserva del Banco Central sigue en negativo y la inflación, aunque para nosotros parece baja, sigue siendo altísima comparada con otros países del mundo", señaló.

El diputado destacó que el acuerdo con el FMI tiene como objetivo fortalecer las reservas del Banco Central y resolver la deuda con el organismo internacional, lo que permitiría salir del "cepo cambiario" y fomentar una economía más abierta y estable.

Según Garramuño, las políticas del gobierno de Milei buscan establecer una economía más sana porque "hoy el Banco Central tiene letras intransferibles, que son bonos que durante años los distintos gobiernos emitían desde el tesoro nacional, unos bonos se le daban al Banco Central y el Banco Central llevaba los dólares que tenía depositados al tesoro para que el tesoro gaste. Ese gasto era el déficit fiscal, y mientras esto pasaba el Banco Central se iba llenando de estos papeles, de estos bonos, de estas letras, que no tienen ningún tipo de valor".

En cuanto a la crítica hacia el endeudamiento, Garramuño aseguró que la deuda tomada no es para financiar el consumo, sino para estabilizar la economía, un proceso que, según él, se había gestionado de manera irresponsable en los gobiernos anteriores. "Yo estoy muy entusiasmado de poder salir una buena vez por todas de este cepo, de poder recomponer las reservas del Banco Central y el Banco Central empieza a hacer lo que tiene que hacer es ser el genuino custodio del valor de la moneda y empezar a tener una economía más sana y más estable", sostuvo.

Por otro lado, Garramuño respondió a las críticas de algunos sectores que consideran al FMI un obstáculo para el desarrollo económico, mencionando que el acceso a préstamos del fondo es necesario porque, de lo contrario, "no hay nadie más a quien recurrir". "El FMI es el último recurso que existe en el mundo" admitió, añadiendo que los países que se han desentendido del FMI, como Chile o Brasil, lo han hecho en momentos muy distintos a los de Argentina, que aún enfrenta graves desequilibrios económicos.

"Todo sea por el saneamiento de la economía, que obviamente uno lo que tiene es que el país vaya mejor, y por supuesto el arranque productivo se va a dar con créditos que hoy prácticamente están desaparecidos y solamente pueden acceder grandes empresas. Si queremos impulsar las pymes o las medianas empresas, se hace a través del financiamiento, que no existe. Y para eso también tenemos que eliminar la brecha cambiaria, que llegó a rosar los 250%, y que solamente podrían acceder los dólares a dedos. No nos olvidemos del dólar soja, el dólar petróleo, el dólar Coldplay, el dólar turismo, el dólar oficial. Teníamos no sé cuántos dólares. Bueno, no volver a esa catástrofe que estuvimos viviendo hace mucho tiempo", argumentó su postura.

Al tiempo, afirmó que "hace muchos años venimos manejando mal la economía. Una vez que se está tratando de acomodar las cosas, que hay indicadores que están demostrando que se están acomodando las cosas, hay que acompañar estos procesos. El Ejecutivo siempre fue, como te dije, no sé cuántos acuerdos, creo que 30 acuerdos deben tener con el FMI, y siempre ha sido el Poder Ejecutivo Nacional".

Pese a mostrarse entusiasmado por el acuerdo, el diputado fueguino reconoció que no se conocen detalles del acuerdo que él propio acompañó: "En detalle no se conoce, pero también se entiende porque no se puede largar todo por la especulación que puede haber del mercado", reconoció.

Por otra parte, Garramuño salió a responder sobre los cuestionamientos hechos por el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien se mostró en contra del acuerdo con el FMI. "Es fácil hablar desde una postura sencilla, pero hay que entender que el FMI no es el villano", expresó, defendiendo las políticas del gobierno actual y asegurando que lo importante es mantener el orden fiscal y evitar el gasto excesivo que ha generado las crisis económicas recurrentes en el país.