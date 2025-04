Los docentes del SUTEF llevan adelante hoy un paro de 24 horas con movilización en todo el territorio provincial, exigiendo aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

Desde el sindicato denuncian que el gobierno provincial debe poner a la educación como una prioridad real, ya que, aunque se habla de una transformación educativa, esta no es posible sin un adecuado respaldo económico. “No podemos hablar de una educación de calidad con salarios de miseria ni con instituciones educativas que, día a día, deben suspender clases por problemas edilicios graves”, expresaron en un comunicado.

El llamado es a que todos los docentes de la provincia se sumen a la protesta, uniendo fuerzas en cada jardín, escuela y colegio para visibilizar el reclamo. "No se puede defender la educación pública si no se defiende el salario. Con sueldos bajos no se puede educar", señalaron los referentes del SUTEF.

La jornada de paro continuará con una movilización por las principales calles de la ciudad.