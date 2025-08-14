Se trata del producto “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize" el cual no cuenta con registros de ingreso al país ni cumple con la normativa alimentaria vigente.
El Gobierno limita la vacuna contra la fiebre amarilla gratuita a zonas endémicas
La cobertura gratuita seguirá garantizada para Misiones, Corrientes, Formosa y determinados departamentos de Salta, Jujuy y Chaco.Salud14/08/2025
El Ministerio de Salud de la Nación resolvió que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplique de manera gratuita únicamente en las zonas endémicas del país. La decisión tiene como objetivo garantizar un uso responsable de los fondos públicos y priorizar la protección de quienes residen o trabajan en áreas con riesgo comprobado de transmisión.
Los turnos ya otorgados se mantendrán según lo previsto, aunque en las oficinas de sanidad de frontera de provincias no endémicas dejarán de asignarse nuevas citas desde este miércoles. Los stocks remanentes quedarán bajo almacenamiento y administración de las jurisdicciones correspondientes.
La cartera sanitaria estimó que, gracias a un proceso de compra focalizada, se logrará un ahorro de 697.566 dólares al reducir en un 34% la cantidad de dosis adquiridas. La cobertura gratuita seguirá garantizada para Misiones, Corrientes, Formosa y determinados departamentos de Salta, Jujuy y Chaco.
Por el contrario, quienes viajen al exterior por motivos turísticos u otras razones personales deberán vacunarse en centros privados habilitados, ya que el Estado dejará de financiar la prevención de riesgos ajenos a la realidad sanitaria nacional.
El Ministerio de Salud adelantó que entre septiembre y octubre de este año se distribuirán las dosis faltantes para 2025, con el fin de completar la cobertura acordada con las provincias.
Se trata de aromatizantes, difusores y sanitizantes que se vendían sin habilitación oficial. También se iniciará un sumario a la empresa.
ANMAT prohíbe productos de la marca “Carbon Coco” por falta de autorización sanitariaSalud06/08/2025
La medida afecta a blanqueadores dentales, enjuagues bucales y mascarillas faciales ofrecidos en plataformas online y sin registro oficial.
La receta electrónica será obligatoria para estudios, prácticas y procedimientos médicosSalud21/07/2025
El proceso iniciado en enero con la prescripción electrónica de medicamentos se extiende a todas las indicaciones médicas.
Cronograma de atención en CAPS durante el fin de semana en Ushuaia, Río Grande y TolhuinSalud12/07/2025
El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informa el cronograma de atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud para este sábado 12 de julio en las tres ciudades de la provincia.
Salud Tierra del Fuego recomienda vacunarse contra el sarampión antes de viajar al AMBASalud03/07/2025
La vacuna es gratuita y no requiere orden médica, sólo presentar el carnet de vacunación. El sarampión afecta principalmente a los niños, y en especial a aquellos que no fueron vacunados o son demasiado jóvenes para recibir la vacuna.
La Municipalidad invita a participar del programa “Centro Abierto Salud en Comunidad” el sábado 7 de junio, con servicios de salud preventiva gratuitos y sin turno previo.
Advierten sobre las estrategias de marketing que la industria utiliza para captar nuevos consumidores, especialmente jóvenes. Actualmente, el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año.
El Municipio decomisó la mercadería durante un control de rutina y descartó el producto por riesgo para la salud pública. La carnicería está ubicada en la intersección de las calles Rubinos y Puerto Español.
Gendarmería desarticuló una modalidad de narcomenudeo que utilizaba el delivery para distribuir estupefacientes.
El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” asumió funciones como buque de estación en UshuaiaTierra del Fuego13/08/2025
La unidad de la Armada Argentina cumplirá tareas de vigilancia, transporte logístico y apoyo en operativos de búsqueda y rescate en la región austral.
Diputados aprobaron dictámenes para destrabar la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LibraNacionales13/08/2025
Se firmaron un dictamen de mayoría y otro de minoría; el debate expuso fuertes diferencias sobre el funcionamiento y vigencia del organismo.
Según el organismo, recreación y cultura lideró las subas mensuales, mientras que la ropa tuvo una baja.