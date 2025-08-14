El Gobierno limita la vacuna contra la fiebre amarilla gratuita a zonas endémicas

El Ministerio de Salud de la Nación resolvió que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplique de manera gratuita únicamente en las zonas endémicas del país. La decisión tiene como objetivo garantizar un uso responsable de los fondos públicos y priorizar la protección de quienes residen o trabajan en áreas con riesgo comprobado de transmisión.

Los turnos ya otorgados se mantendrán según lo previsto, aunque en las oficinas de sanidad de frontera de provincias no endémicas dejarán de asignarse nuevas citas desde este miércoles. Los stocks remanentes quedarán bajo almacenamiento y administración de las jurisdicciones correspondientes.

La cartera sanitaria estimó que, gracias a un proceso de compra focalizada, se logrará un ahorro de 697.566 dólares al reducir en un 34% la cantidad de dosis adquiridas. La cobertura gratuita seguirá garantizada para Misiones, Corrientes, Formosa y determinados departamentos de Salta, Jujuy y Chaco.

Por el contrario, quienes viajen al exterior por motivos turísticos u otras razones personales deberán vacunarse en centros privados habilitados, ya que el Estado dejará de financiar la prevención de riesgos ajenos a la realidad sanitaria nacional.

El Ministerio de Salud adelantó que entre septiembre y octubre de este año se distribuirán las dosis faltantes para 2025, con el fin de completar la cobertura acordada con las provincias.