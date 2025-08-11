Antes de morir, uno de los periodistas pidió parar con el "genocidio que decidieron no detener". Israel ya mató más de 230 periodistas e influencers intentando callar las voces sobre la crueldad contra palestinos.
Meloni califica la situación humanitaria en Gaza como “injustificable”
La primera ministra italiana reiteró la necesidad de “poner fin de inmediato a las hostilidades para poder seguir prestando asistencia humanitaria a una población civil desesperada”.Mundo11/08/2025
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su preocupación por la intención de Israel de asumir el control de Ciudad de Gaza, calificando la crisis humanitaria en el enclave como “injustificable e inaceptable”.
En una conversación telefónica con el presidente palestino, Mahmud Abás, Meloni manifestó su “profunda inquietud por las recientes decisiones israelíes, que parecen estar conduciendo a una mayor escalada militar”, según informó su oficina.
La dirigente italiana reiteró la necesidad de “poner fin de inmediato a las hostilidades para poder seguir prestando asistencia humanitaria a una población civil desesperada” y coincidió con Abás en que “Hamás debe liberar a todos los rehenes y aceptar que no tendrá futuro en el gobierno de la Franja” de Gaza.
Las declaraciones de Meloni se suman a las críticas de numerosos países que advierten que la iniciativa israelí no pondrá fin al conflicto, sino que aumentará el sufrimiento de la población gazatí.
Putin propone alto el fuego en Ucrania a cambio de la cesión de Donetsk, Luhansk y CrimeaMundo10/08/2025
Según el Wall Street Journal, el plan fue presentado a la administración Trump e implicaría un retiro ucraniano y el reconocimiento internacional de las regiones como parte de Rusia. Ucrania no cederá territorio ante el invasor.
En el aniversario del ataque nuclear que mató a 74.000 personas, el alcalde Shiro Suzuki instó a detener los conflictos armados y alertó sobre el riesgo de una guerra nuclear.
El presidente ucraniano advirtió que cualquier acuerdo de paz que excluya a Kiev conducirá a “soluciones muertas” y reiteró que no entregará territorio a Rusia.
EE.UU. duplica a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás MaduroMundo08/08/2025
La administración Trump acusó al presidente venezolano de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales como Tren de Aragua y cártel de Sinaloa.
El Kremlin confirmó negociaciones para una reunión bilateral en medio de la presión de EE.UU. por avances en el conflicto en Ucrania.
Zelenski habló con Trump: "Apoyamos plenamente la propuesta de EE.UU. para un alto el fuego inmediato"Mundo05/08/2025
El mandatario ucraniano respaldó la iniciativa de un cese inmediato de hostilidades y advirtió que Rusia solo avanzará hacia la paz si se queda sin fondos para sostener la guerra.
La mayoría de las víctimas eran ciudadanos etíopes que buscaban llegar a países del Golfo; autoridades y la OIM continúan con la recuperación de cuerpos en una zona controlada por redes de tráfico humano.
La histórica y verdadera tradición de la bajada con antorchas fue acompañado masivamente, donde además hubo música en vivo, degustaciones de gastronomía local, juegos y espectáculos artísticos.
La NASA publica la panorámica más nítida de Marte tomada por el róver PerseveranceTenés que saber11/08/2025
La NASA difundió una de las imágenes panorámicas más nítidas jamás obtenidas de Marte, captada por el róver Perseverance durante su misión de exploración en el planeta rojo.
Sucedió en una vivienda de la calle Alem al 1000, en Ushuaia, donde un delincuente fue detenido infraganti.
Se trata del producto “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize" el cual no cuenta con registros de ingreso al país ni cumple con la normativa alimentaria vigente.
El ladrón fue detenido tras una rápida investigación policial que permitió recuperar los celulares robados. La agencia de viajes afectada difundió el caso en TikTok.