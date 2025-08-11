Meloni califica la situación humanitaria en Gaza como “injustificable”

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su preocupación por la intención de Israel de asumir el control de Ciudad de Gaza, calificando la crisis humanitaria en el enclave como “injustificable e inaceptable”.

En una conversación telefónica con el presidente palestino, Mahmud Abás, Meloni manifestó su “profunda inquietud por las recientes decisiones israelíes, que parecen estar conduciendo a una mayor escalada militar”, según informó su oficina.

La dirigente italiana reiteró la necesidad de “poner fin de inmediato a las hostilidades para poder seguir prestando asistencia humanitaria a una población civil desesperada” y coincidió con Abás en que “Hamás debe liberar a todos los rehenes y aceptar que no tendrá futuro en el gobierno de la Franja” de Gaza.

Las declaraciones de Meloni se suman a las críticas de numerosos países que advierten que la iniciativa israelí no pondrá fin al conflicto, sino que aumentará el sufrimiento de la población gazatí.