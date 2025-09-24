Trump sorprende con un giro retórico y afirma que Ucrania puede recuperar todo su territorio

En un cambio inesperado de discurso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Ucrania tiene la posibilidad de recuperar todo el territorio ocupado por Rusia, incluida la península de Crimea anexada en 2014.

El mandatario expresó su postura a través de su red Truth Social, poco después de reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. “Putin y Rusia están en GRANDES problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”, señaló.

Sin embargo, pese al tono optimista, no hubo anuncios de cambios en la política de Washington ni de sanciones adicionales contra Moscú, como reclamaba Zelenski en su visita a Estados Unidos.

De cumplirse la visión de Trump, Ucrania debería expulsar a las fuerzas rusas del 20% de su territorio actualmente ocupado, lo que marcaría un giro histórico en la guerra.