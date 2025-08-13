Rusia asegura avances en varios frentes y más de mil bajas ucranianas en un solo día de combates

El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó este miércoles que sus tropas realizaron operaciones ofensivas en múltiples sectores del frente en el este y noreste de Ucrania, logrando —según su versión— importantes avances territoriales y causando fuertes pérdidas a las fuerzas ucranianas.

De acuerdo con el parte oficial, la agrupación de tropas “Centro” capturó las localidades de Suvorovo y Nikanorovka, en la autoproclamada República Popular de Donetsk, tras lo que describen como “acciones activas y decisivas”. Además, las agrupaciones “Norte”, “Oeste” y “Sur” habrían golpeado posiciones ucranianas en las regiones de Sumy, Járkov, Donetsk, Lugansk y Dnipropetrovsk.

Pérdidas reportadas por Moscú

En total, el Ministerio de Defensa ruso afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU) sufrieron 1.030 bajas en las últimas 24 horas, distribuidas en los distintos sectores:

Sector Norte (región de Sumy y Járkov): 170 militares muertos o heridos.

Sector Oeste (Donetsk, Lugansk, Járkov): 220.

Sector Sur (Donetsk): 255.

Sector Centro (Donetsk y Dnipropetrovsk): 385.

En cuanto a material militar, Moscú asegura haber destruido o capturado:

1 tanque.

1 vehículo de combate de infantería.

1 transporte blindado M113 de fabricación estadounidense.

1 vehículo blindado “Senator” de fabricación canadiense.

6 blindados “Kazák” de producción ucraniana.

3 camionetas y 8 vehículos militares adicionales.

3 piezas de artillería de campaña y 2 obuses de 155 mm M198 de origen estadounidense.

Una estación de radar y cinco depósitos de municiones.

Cuatro estaciones de guerra electrónica y una estación de detección aérea.

El parte también indica la destrucción de instalaciones logísticas y depósitos de suministros militares en zonas cercanas al frente.

Sin confirmación independiente

Las cifras y afirmaciones difundidas por el Ministerio de Defensa ruso no han podido ser verificadas de manera independiente y no han recibido confirmación por parte de Kiev. El Estado Mayor ucraniano no ha emitido por el momento una respuesta oficial a este reporte, aunque en anteriores comunicados ha rechazado las estimaciones de pérdidas publicadas por Moscú.

Mientras tanto, el frente oriental sigue siendo escenario de intensos combates, con intercambio de artillería, bombardeos y movimientos de tropas en varias provincias. Organismos internacionales advierten que la situación humanitaria continúa deteriorándose, especialmente en las zonas más próximas a la línea de contacto.