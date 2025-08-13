Rusia asegura avances en varios frentes y más de mil bajas ucranianas en un solo día de combates

Explosión en fábrica de explosivos en Brasil deja nueve muertos y daños en viviendas cercanasMundo13/08/2025
El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó este miércoles que sus tropas realizaron operaciones ofensivas en múltiples sectores del frente en el este y noreste de Ucrania, logrando —según su versión— importantes avances territoriales y causando fuertes pérdidas a las fuerzas ucranianas.
De acuerdo con el parte oficial, la agrupación de tropas “Centro” capturó las localidades de Suvorovo y Nikanorovka, en la autoproclamada República Popular de Donetsk, tras lo que describen como “acciones activas y decisivas”. Además, las agrupaciones “Norte”, “Oeste” y “Sur” habrían golpeado posiciones ucranianas en las regiones de Sumy, Járkov, Donetsk, Lugansk y Dnipropetrovsk.
Pérdidas reportadas por Moscú
En total, el Ministerio de Defensa ruso afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU) sufrieron 1.030 bajas en las últimas 24 horas, distribuidas en los distintos sectores:
En cuanto a material militar, Moscú asegura haber destruido o capturado:
Sin confirmación independiente
Las cifras y afirmaciones difundidas por el Ministerio de Defensa ruso no han podido ser verificadas de manera independiente y no han recibido confirmación por parte de Kiev. El Estado Mayor ucraniano no ha emitido por el momento una respuesta oficial a este reporte, aunque en anteriores comunicados ha rechazado las estimaciones de pérdidas publicadas por Moscú.
Mientras tanto, el frente oriental sigue siendo escenario de intensos combates, con intercambio de artillería, bombardeos y movimientos de tropas en varias provincias. Organismos internacionales advierten que la situación humanitaria continúa deteriorándose, especialmente en las zonas más próximas a la línea de contacto.
