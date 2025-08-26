Chubut: : Prefectura rescató a un tripulante herido en alta mar

Personal de la Prefectura Naval Argentina aeroevacuó a un tripulante del pesquero “Aresit”, de bandera argentina, que había sufrido un accidente mientras navegaba a más de 220 kilómetros de la localidad chubutense de Rawson.

La emergencia se inició cuando el capitán del buque alertó a la Autoridad Marítima, ya que un tripulante de 50 años sufrió un fuerte apretón en el tobillo durante tareas de pesca, lo que le provocó una fractura expuesta.

Tras la radioconsulta con un médico de la Fuerza, se determinó la necesidad de una evacuación aérea debido a la gravedad de la lesión. Desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia partió un helicóptero con un equipo de rescate especializado y un médico a bordo, acompañado por un avión que brindó apoyo logístico a la operación.

Una vez que la aeronave se posicionó sobre el pesquero, en una precisa maniobra se descendió una canasta sanitaria para izar al herido, quien recibió asistencia médica inmediata a bordo.

Finalmente, el tripulante fue trasladado al aeropuerto de Trelew, donde una ambulancia lo esperaba para llevarlo al hospital y ser intervenido quirúrgicamente.