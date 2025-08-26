Chubut: : Prefectura rescató a un tripulante herido en alta mar

Milei protagonizó un acto fallido en Junín en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales26/08/2025
El Presidente lanzó una polémica frase al señalar que la oposición “está molesta porque le estamos afanando los choreos”.
Un helicóptero de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia logró evacuar al hombre, que sufrió una fractura expuesta mientras trabajaba en un pesquero.Nacionales26/08/2025
Personal de la Prefectura Naval Argentina aeroevacuó a un tripulante del pesquero “Aresit”, de bandera argentina, que había sufrido un accidente mientras navegaba a más de 220 kilómetros de la localidad chubutense de Rawson.
La emergencia se inició cuando el capitán del buque alertó a la Autoridad Marítima, ya que un tripulante de 50 años sufrió un fuerte apretón en el tobillo durante tareas de pesca, lo que le provocó una fractura expuesta.
Tras la radioconsulta con un médico de la Fuerza, se determinó la necesidad de una evacuación aérea debido a la gravedad de la lesión. Desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia partió un helicóptero con un equipo de rescate especializado y un médico a bordo, acompañado por un avión que brindó apoyo logístico a la operación.
Una vez que la aeronave se posicionó sobre el pesquero, en una precisa maniobra se descendió una canasta sanitaria para izar al herido, quien recibió asistencia médica inmediata a bordo.
Finalmente, el tripulante fue trasladado al aeropuerto de Trelew, donde una ambulancia lo esperaba para llevarlo al hospital y ser intervenido quirúrgicamente.
El Presidente lanzó una polémica frase al señalar que la oposición “está molesta porque le estamos afanando los choreos”.
Las cámaras Baja y Alta desactivaron las normativas que limitaban el derecho a huelga, disolvían Vialidad Nacional y modificaban organismos como el INTA, INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los rechazos fueron plasmados en el Boletín Oficial.
La causa por coimas avanza y salpica a la hermana del Presidente y secretaria de la Presidencia. El miércoles Guillermo Francos irá al Congreso y el jueves comenzará en Diputados la comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA.
Más de 8.000 pasajeros son afectados por la medida de fuerza impulsada por ATEPSA, que ya generó cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en todo el país.
El Senado le puso un freno al cierr de Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial. Las medidas ya habían sido rechazadas por Diputados y quedaron sin efecto.
El presidente dispuso la salida del funcionario a través de un decreto. En las grabaciones, el ahora exdirector denuncia maniobras irregulares que salpican a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
Con 160 votos opositores y 83 rechazos, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma que mejoraba haberes y bonos.
El proyecto impulsado por diputado Julio Cobos busca volver a-04 GMT para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía.
Cientos de ciudadanos acudieron a plazas y cuarteles para alistarse, en medio de la llegada de unidades navales de EE.UU. frente a las costas venezolanas.
Las cámaras Baja y Alta desactivaron las normativas que limitaban el derecho a huelga, disolvían Vialidad Nacional y modificaban organismos como el INTA, INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los rechazos fueron plasmados en el Boletín Oficial.
El Ejército israelí quedó bajo repudio mundial tras un doble ataque contra el Hospital Nasser que dejó al menos 20 muertos, entre ellos cuatro periodistas de agencias de noticias y varios trabajadores de la salud.
Los vuelos partirán desde Punta Arenas y, durante cuatro meses, harán escala en Ushuaia en lugar de Río Gallegos, permitiendo a los fueguinos viajar directamente a las Islas Malvinas. La influencer fueguina, Aylén Mauricio, explica el alcance de este hecho trascendental.
La interrupción se realizará este martes 26 de agosto entre las 11 y las 13 horas a la altura del Puente Río Olivia.