Elecciones 2025: Fijan en 80 mil pesos el pago para las autoridades de mesa

El Gobierno nacional definió los montos que recibirán en concepto de viático las personas que participen en las Elecciones Nacionales del 26 de octubre de 2025 como autoridades de mesa, delegados judiciales y tecnológicos.

Según la resolución firmada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior, las autoridades de mesa percibirán $40.000 por cumplir efectivamente su función, y quienes participen en la capacitación previa reconocida por la Justicia Nacional Electoral recibirán un adicional de $40.000.

En tanto, los delegados judiciales percibirán $80.000, y podrán acceder a un pago extra de $40.000 quienes cumplan con la remisión de reportes e incidencias solicitados por la Cámara Nacional Electoral.

Por su parte, los delegados tecnológicos, encargados de la verificación biométrica de electores, recibirán una compensación de $120.000.

El pago se hará efectivo tras los comicios y podrá cobrarse a través de la app del Correo Argentino, transferencia bancaria, billetera virtual o en forma presencial en las sucursales habilitadas. El derecho a percibir los viáticos prescribirá a los 12 meses de la elección.