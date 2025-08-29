El Gobierno aprobó una suba en los impuestos a los combustibles y repercutirá en los consumidores

El Gobierno nacional oficializó este jueves la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que comenzará a regir a partir del 1° de septiembre, según fue estabecido hoy mediant el Decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La medida, establecida en el Decreto publicado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, fija un esquema de aumentos en naftas y gasoil que se aplicará en dos tramos.

Durante septiembre, el impuesto se incrementará en $10,523 para las naftas y $8,577 para el gasoil, además de los montos correspondientes al tributo diferencial en Patagonia y al impuesto al dióxido de carbono. Desde el 1° de octubre se aplicará la actualización total prevista para los períodos 2024 y primer semestre de 2025.

La medida impacta en todo el país, incluyendo la Patagonia y Tierra del Fuego, donde existe un régimen diferencial para el gasoil. Con esta disposición, el Gobierno derogó los decretos anteriores que habían prorrogado los aumentos durante más de un año, en un intento de sostener un esquema de transición fiscal, pero que impacta de manera indirecta y directa en los consumidores argentinos que ven cada mes más ajustados sus bolsillos.