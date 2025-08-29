Cronograma de atención en los CAPS durante el fin de semana

El Ministerio de Salud de la provincia informó el cronograma de atención de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que funcionarán este sábado 30 de agosto en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, con el fin de garantizar servicios médicos y de prevención a la comunidad.

📍 USHUAIA – Atención en CAPS sábado 30 de agosto

🔹 CAPS 1

🕙 Horario: 10 a 18 h.

📞 Tel.: 2901-591101

📍 Dirección: Facundo Quiroga 2633

✅ Servicios: medicina de adultos, enfermería, trabajo social, agente sanitario, odontología y asistente dental.

👉 Odontología: modalidad de guardia (dolor, tumefacción, infección, etc.).

💊 Consejería y dispensa de anticonceptivos.

💉 Inmunizaciones de calendario (incluye antigripal) y vacunación COVID-19.

🔹 CAPS 5

🕙 Horario: 10 a 18 h.

📞 Tel.: 2901-591105

📍 Dirección: Independencia 1039 – Bahía Golondrina

✅ Servicios: medicina general, medicina para adolescentes, nutrición, salud mental, agente sanitario y enfermería.

💊 Consejería y dispensa de anticonceptivos.

💉 Inmunizaciones de calendario (incluye antigripal) y vacunación COVID-19.

🔸 CAPS 6

🕙 Horario: 10 a 18 h.

📞 Tel.: 02901-591106

📍 Dirección: Pioneros Fueguinos 4373 – Barrio Mirador de los Andes

✅ Servicios: medicina de adultos, enfermería, obstetricia y trabajo social.

💊 Consejería y dispensa de anticonceptivos.

💉 Inmunizaciones de calendario (incluye antigripal) y vacunación COVID-19.

🔹 CAPS 8

🕙 Horario: 10 a 18 h.

📞 Tel.: (02901) 591108

📍 Dirección: Bahía de los Renos 3144 – Barrio Pipo

✅ Servicios: medicina general, agente sanitario, odontología (turnos programados y asistente dental) y enfermería.

💊 Consejería y dispensa de anticonceptivos.

💉 Inmunizaciones de calendario (incluye antigripal) y vacunación COVID-19.

📍 RÍO GRANDE – Atención en CAPS sábado 30 de agosto

🔸 CAPS 2

🕛 Horario: 12 a 18 h.

📞 Tel.: 421136

📍 Dirección: 9 de Julio 1249

✅ Servicios: controles programados y atención de enfermos, vacunación de calendario para todas las edades, vacunación COVID-19.

💊 Asesorías en salud sexual.

🔹 CAPS 4

🕛 Horario: 12 a 18 h.

📞 Tel.: 445284 / 2964-697309

📍 Dirección: Visic 3077

✅ Servicios: controles programados y atención a demanda.

💉 Vacunación de calendario todas las edades y COVID-19.

💊 Entrega de anticonceptivos y vitamina D.

💬 Asesorías en salud sexual.

🔸 CAPS 5

🕛 Horario: 12 a 18 h.

📞 Tel.: 443520 / 2964-698533

📍 Dirección: Av. San Martín 2440

✅ Servicios: controles programados y atención de enfermos.

💉 Vacunación de calendario todas las edades y COVID-19.

💬 Asesorías en salud sexual.

🔹 CAPS 6

🕛 Horario: 12 a 18 h.

📞 Tel.: 2964-432354

📍 Dirección: Padre Muñoz 1116

✅ Servicios: controles programados, pediatría, atención de enfermos.

💉 Vacunación de calendario todas las edades y COVID-19.

💊 Entrega de anticonceptivos y vitamina D.

💬 Asesorías en salud sexual.

🔸 POSTA SANITARIA

🕛 Horario: 12 a 18 h.

📞 Tel.: 2964-698614

📍 Dirección: G. Sudamericana 25

✅ Servicios: controles programados y atención de enfermos.

👩‍⚕️ Enfermería.

💉 Vacunación de calendario todas las edades.

💬 Asesorías en salud sexual.

🦷 Guardia Odontológica

📍 Hospital Regional Río Grande (HRRG)

🕗 Horario: 8 a 20 h.



📍 TOLHUIN – Atención en CAT sábado 30 de agosto

🔹 CAT

🕗 Horario: 8 a 20 h.

📞 Tel.: 2901-492121

📍 Dirección: Av. Los Selknam 273

✅ Servicios: vacunatorio, enfermería y odontología a demanda.

⚠️ Urgencias y emergencias: concurrir al Hospital Modular (Av. Los Ñires 149, entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini).