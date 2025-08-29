El gobierno de Maduro realiza una nueva jornada de alistamiento de milicianos para hacer frente a una presunta invasión de EE.UU
Zelenski advierte que Rusia avanza sobre territorio ucraniano
Rusia concentra 100.000 soldados cerca de Pokrovsk y ya ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano.Mundo29/08/2025
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alertó este viernes que Rusia ha concentrado alrededor de 100.000 soldados en las inmediaciones de Pokrovsk, una ciudad estratégica de la región de Donetsk.
“El enemigo se está concentrando allí. Hasta 100.000 soldados, eso es lo que teníamos esta mañana. En cualquier caso, están preparando acciones ofensivas”, declaró el mandatario ucraniano.
Pokrovsk, situada en la intersección de varios caminos, es considerada un punto clave para las operaciones defensivas de Ucrania en el este. La región es escenario de intensos combates desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.
Actualmente, Rusia ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano y, si bien su avance ha sido lento, en los últimos meses logró acelerar sus progresos. En julio, el Kremlin anunció la toma de varias localidades en Dnipropetrovsk, marcando la primera incursión en esa región limítrofe con Donetsk desde el inicio del conflicto.
Zelenski denunció que Moscú prefiere “los misiles a la mesa de negociación” y pidió una reacción internacional más firme frente a la ofensiva sobre la capital de Ucrania.
Venezuela envía buques en el Caribe para "combatir el narcotráfico" en medio de tensiones por presencia de EE.UUMundo26/08/2025
Caracas intensifica la vigilancia marítima mientras la presencia naval estadounidense en la región genera un clima de incertidumbre.
El operativo militar, desarrollado cerca de Venezuela, incluye cruceros, destructores, submarinos nucleares y aviones de patrulla. El Pentágono confirmó que la misión se extenderá durante varios meses en aguas internacionales.
VIDEO | Israel ataca dos veces un hospital de Gaza y mata a rescatistas y periodistasMundo25/08/2025
El Ejército israelí quedó bajo repudio mundial tras un doble ataque contra el Hospital Nasser que dejó al menos 20 muertos, entre ellos cuatro periodistas de agencias de noticias y varios trabajadores de la salud.
VIDEO | Venezolanos atienden llamado de Maduro en medio de despliegue de buques de EE.UU.Mundo25/08/2025
Cientos de ciudadanos acudieron a plazas y cuarteles para alistarse, en medio de la llegada de unidades navales de EE.UU. frente a las costas venezolanas.
VIDEO | Zelenski en el Día de la Independencia: “Construimos una Ucrania fuerte para vivir en paz”Mundo25/08/2025
El presidente de Ucrania brindó un emotivo mensaje a la población desde la Plaza de la Independencia de Kiev, donde destacó la fortaleza del pueblo ucraniano frente a la guerra y reafirmó el compromiso de su Gobierno con la paz.
Rescatan con vida a tripulante de una embarcación siniestrada en cercanías de Puerto WilliamsMundo24/08/2025
En la embarcación viajaban cuatro personas cuando por causas que se investiga se produjo un hundimiento. Uno de los tripulantes fue rescatado en cercanías de Bahía Sea.
El hecho ocurrió en la intersección de Perón Sur con calle Río Iguazú, cuando un automóvil impactó contra un peatón de 50 años, que debió ser trasladada al hospital.
Infantes de Marina argentinos y marines estadounidenses realizaron entrenamiento conjunto en Tierra del FuegoTierra del Fuego28/08/2025
Las prácticas incluyeron técnicas de supervivencia, movilidad y patrullaje en condiciones extremas de montaña y glaciares en la región austral, según informó la Armada Argentina de manera oficial.
Presentaron proyecto para sancionar millonariamente a conductores que choquen y se den a la fuga en UshuaiaTierra del Fuego28/08/2025
La iniciativa del Concejal Pelloli establece multas millonarias e inhabilitación para quienes no brinden sus datos tras un siniestro vial, con el objetivo de desalentar estas conductas.
Milei destacó que su hermana Karina viajó en clase turista en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales28/08/2025
El Presidente compartió en redes sociales una publicación donde se muestra a la secretaria de la Presidencia viajando en avión como “una ciudadana más”, mientras crece la polémica por las denuncias contra la funcionaria.