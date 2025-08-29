Zelenski advierte que Rusia avanza sobre territorio ucraniano

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alertó este viernes que Rusia ha concentrado alrededor de 100.000 soldados en las inmediaciones de Pokrovsk, una ciudad estratégica de la región de Donetsk.

“El enemigo se está concentrando allí. Hasta 100.000 soldados, eso es lo que teníamos esta mañana. En cualquier caso, están preparando acciones ofensivas”, declaró el mandatario ucraniano.

Pokrovsk, situada en la intersección de varios caminos, es considerada un punto clave para las operaciones defensivas de Ucrania en el este. La región es escenario de intensos combates desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Actualmente, Rusia ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano y, si bien su avance ha sido lento, en los últimos meses logró acelerar sus progresos. En julio, el Kremlin anunció la toma de varias localidades en Dnipropetrovsk, marcando la primera incursión en esa región limítrofe con Donetsk desde el inicio del conflicto.