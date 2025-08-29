VIDEO | Venezuela avanza con la segunda etapa del alistamiento de milicianos

El Gobierno de Venezuela puso en marcha este viernes la segunda fase del plan de alistamiento de milicianos, enmarcado en su estrategia de “defensa” frente a lo que considera amenazas por parte de Estados Unidos.

Las autoridades venezolanas denunciaron que Washington ha intensificado sus “acciones hostiles” en la región, en particular con el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe, lo que eleva la tensión militar y política.

La Milicia Bolivariana, creada en 2008, es presentada por el Ejecutivo como un componente fundamental para disuadir lo que califica como intentos de intervención extranjera. Sin embargo, la iniciativa ha generado fuertes críticas y burlas en internet: muchos de los reclutados son adultos mayores, sin formación militar ni armamento, y en algunos actos públicos se los ha visto portando simples palos como símbolo de defensa frente a las poderosas fuerzas de Estados Unidos.