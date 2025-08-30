El gobierno de Maduro realiza una nueva jornada de alistamiento de milicianos para hacer frente a una presunta invasión de EE.UU
Trump aprueba venta de armas a Ucrania por 825 millones de dólares
La operación incluye más de 3.000 misiles de alcance extendido y equipos de navegación, financiados con aportes de la OTAN y de Estados Unidos.Mundo30/08/2025 AP
El gobierno del presidente Donald Trump autorizó una venta de armas a Ucrania valuada en 825 millones de dólares, que incluye misiles de alcance extendido y equipos asociados para reforzar sus capacidades defensivas, en un contexto de estancamiento de las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú.
El Departamento de Estado informó este jueves que notificó al Congreso sobre la operación, que contempla la entrega de 3.350 misiles ERAM, la misma cantidad de unidades de GPS, además de repuestos, componentes, accesorios, capacitación y soporte técnico.
Según precisó, la adquisición será financiada con aportes de aliados de la OTAN —entre ellos Dinamarca, Países Bajos y Noruega— junto con fondos de asistencia militar estadounidense.
“Esta venta propuesta apoyará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Europa”, destacó el comunicado oficial.
El anuncio se produce mientras Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania, pese al reciente encuentro en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, donde el mandatario estadounidense buscó impulsar una salida negociada al conflicto que ya lleva más de tres años sin avances significativos.
Rusia concentra 100.000 soldados cerca de Pokrovsk y ya ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano.
Zelenski denunció que Moscú prefiere “los misiles a la mesa de negociación” y pidió una reacción internacional más firme frente a la ofensiva sobre la capital de Ucrania.
