Trump aprueba venta de armas a Ucrania por 825 millones de dólares

El gobierno del presidente Donald Trump autorizó una venta de armas a Ucrania valuada en 825 millones de dólares, que incluye misiles de alcance extendido y equipos asociados para reforzar sus capacidades defensivas, en un contexto de estancamiento de las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú.

El Departamento de Estado informó este jueves que notificó al Congreso sobre la operación, que contempla la entrega de 3.350 misiles ERAM, la misma cantidad de unidades de GPS, además de repuestos, componentes, accesorios, capacitación y soporte técnico.

Según precisó, la adquisición será financiada con aportes de aliados de la OTAN —entre ellos Dinamarca, Países Bajos y Noruega— junto con fondos de asistencia militar estadounidense.

“Esta venta propuesta apoyará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Europa”, destacó el comunicado oficial.

El anuncio se produce mientras Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania, pese al reciente encuentro en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, donde el mandatario estadounidense buscó impulsar una salida negociada al conflicto que ya lleva más de tres años sin avances significativos.