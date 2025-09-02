Trump afirma que EE.UU. abatió a narcotraficantes en un barco de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tropas estadounidenses atacaron este martes un barco que transportaba drogas desde Venezuela, dejando un saldo de 11 integrantes de la banda Tren de Aragua muertos.

El hecho ocurrió en aguas internacionales y fue calificado por el mandatario como un “ataque cinético” contra “narcoterroristas” supuestamente vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. “El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción”, escribió Trump en su red Truth Social.

Horas antes, en la Casa Blanca, el mandatario ya había adelantado la operación al afirmar que las fuerzas norteamericanas “dispararon a un bote que transportaba muchas drogas” y que “lo sacamos”.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio señaló en la red X que la embarcación estaba en manos de una “organización narcoterrorista designada” y describió el operativo como un ataque letal.

La acción se da en medio de la intensificación del despliegue naval estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, con el objetivo de contener a los cárteles latinoamericanos. Desde Caracas, el gobierno de Maduro respondió movilizando tropas hacia la costa y la frontera con Colombia, además de convocar a la población a integrarse a milicias civiles.

El presidente venezolano acusó a Washington de “fabricar una narrativa de narcotráfico” para forzar su salida del poder y recordó que, según informes de la ONU, apenas un 5% de la cocaína producida en Colombia pasa por Venezuela.