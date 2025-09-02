El sismo de magnitud 6,0 destruyó aldeas enteras y provoca escenas de desesperación entre los sobrevivientes.
Trump afirma que EE.UU. abatió a narcotraficantes en un barco de Venezuela
El mandatario vinculó a la organización Tren de Aragua con el gobierno de Nicolás Maduro y defendió el ataque como una acción “contra el narcoterrorismo”.Mundo02/09/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tropas estadounidenses atacaron este martes un barco que transportaba drogas desde Venezuela, dejando un saldo de 11 integrantes de la banda Tren de Aragua muertos.
El hecho ocurrió en aguas internacionales y fue calificado por el mandatario como un “ataque cinético” contra “narcoterroristas” supuestamente vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. “El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción”, escribió Trump en su red Truth Social.
Horas antes, en la Casa Blanca, el mandatario ya había adelantado la operación al afirmar que las fuerzas norteamericanas “dispararon a un bote que transportaba muchas drogas” y que “lo sacamos”.
Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio señaló en la red X que la embarcación estaba en manos de una “organización narcoterrorista designada” y describió el operativo como un ataque letal.
La acción se da en medio de la intensificación del despliegue naval estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, con el objetivo de contener a los cárteles latinoamericanos. Desde Caracas, el gobierno de Maduro respondió movilizando tropas hacia la costa y la frontera con Colombia, además de convocar a la población a integrarse a milicias civiles.
El presidente venezolano acusó a Washington de “fabricar una narrativa de narcotráfico” para forzar su salida del poder y recordó que, según informes de la ONU, apenas un 5% de la cocaína producida en Colombia pasa por Venezuela.
El país báltico culminó la colocación de estructuras piramidales antitanques como parte de su estrategia de defensa ante una posible agresión de Moscú.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, identificó al portavoz como Abu Obeida, nombre de guerra de quien representaba a las Brigadas Qassam de Hamás.
La operación incluye más de 3.000 misiles de alcance extendido y equipos de navegación, financiados con aportes de la OTAN y de Estados Unidos.
El gobierno de Maduro realiza una nueva jornada de alistamiento de milicianos para hacer frente a una presunta invasión de EE.UU
Rusia concentra 100.000 soldados cerca de Pokrovsk y ya ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano.
Zelenski denunció que Moscú prefiere “los misiles a la mesa de negociación” y pidió una reacción internacional más firme frente a la ofensiva sobre la capital de Ucrania.
Venezuela envía buques en el Caribe para "combatir el narcotráfico" en medio de tensiones por presencia de EE.UUMundo26/08/2025
Caracas intensifica la vigilancia marítima mientras la presencia naval estadounidense en la región genera un clima de incertidumbre.
Docentes del SUTEF realizarán una semana de protestas con acampe, desobligaciones, paro y marcha en Tierra del FuegoTierra del Fuego01/09/2025
La medida de fuerza se extenderá del 1 al 5 de septiembre, en reclamo de un aumento salarial urgente y la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo.
Operativo de limpieza en el barrio Peniel con participación de vecinos y el MunicipioTierra del Fuego01/09/2025
El operativo incluyó el retiro de residuos voluminosos y contó con la colaboración de la comunidad, en el marco del cronograma ambiental municipal.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
El sismo de magnitud 6,0 destruyó aldeas enteras y provoca escenas de desesperación entre los sobrevivientes.