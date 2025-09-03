Rusia lanza ataque masivo de drones y misiles contra Ucrania

Rusia lanzó este martes un ataque masivo contra territorio ucraniano, en el que empleó 502 drones y 24 misiles de crucero de distintos tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.

Las defensas aéreas lograron interceptar 430 drones y 21 misiles, mientras que otros 69 drones y 14 proyectiles impactaron en tres localizaciones no especificadas. Además, restos de artefactos derribados cayeron en al menos 14 zonas diferentes del país.

Uno de los lugares más afectados fue la localidad de Bila Zerkva, en la región de Kiev, donde equipos de bomberos trabajaron entre las ruinas de varias edificaciones destruidas por los ataques.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que el objetivo principal de la ofensiva fue el sistema energético nacional y acusó a la comunidad internacional de no ejercer suficiente presión sobre Moscú.

El mandatario ruso, Vladimir Putin, había advertido días atrás sobre una nueva campaña de bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana, como respuesta a los ataques de Kiev contra refinerías e instalaciones estratégicas en territorio ruso.