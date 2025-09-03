El mandatario vinculó a la organización Tren de Aragua con el gobierno de Nicolás Maduro y defendió el ataque como una acción “contra el narcoterrorismo”.
Rusia lanza ataque masivo de drones y misiles contra Ucrania
Zelenski denunció que las ofensivas estuvieron dirigidas a la infraestructura energética y reclamó mayor presión internacional sobre el Kremlin.Mundo03/09/2025
Rusia lanzó este martes un ataque masivo contra territorio ucraniano, en el que empleó 502 drones y 24 misiles de crucero de distintos tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.
Las defensas aéreas lograron interceptar 430 drones y 21 misiles, mientras que otros 69 drones y 14 proyectiles impactaron en tres localizaciones no especificadas. Además, restos de artefactos derribados cayeron en al menos 14 zonas diferentes del país.
Uno de los lugares más afectados fue la localidad de Bila Zerkva, en la región de Kiev, donde equipos de bomberos trabajaron entre las ruinas de varias edificaciones destruidas por los ataques.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que el objetivo principal de la ofensiva fue el sistema energético nacional y acusó a la comunidad internacional de no ejercer suficiente presión sobre Moscú.
El mandatario ruso, Vladimir Putin, había advertido días atrás sobre una nueva campaña de bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana, como respuesta a los ataques de Kiev contra refinerías e instalaciones estratégicas en territorio ruso.
El sismo de magnitud 6,0 destruyó aldeas enteras y provoca escenas de desesperación entre los sobrevivientes.
El país báltico culminó la colocación de estructuras piramidales antitanques como parte de su estrategia de defensa ante una posible agresión de Moscú.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, identificó al portavoz como Abu Obeida, nombre de guerra de quien representaba a las Brigadas Qassam de Hamás.
La operación incluye más de 3.000 misiles de alcance extendido y equipos de navegación, financiados con aportes de la OTAN y de Estados Unidos.
El gobierno de Maduro realiza una nueva jornada de alistamiento de milicianos para hacer frente a una presunta invasión de EE.UU
Rusia concentra 100.000 soldados cerca de Pokrovsk y ya ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano.
Zelenski denunció que Moscú prefiere “los misiles a la mesa de negociación” y pidió una reacción internacional más firme frente a la ofensiva sobre la capital de Ucrania.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
Las ejercitaciones se desarrollan en baja montaña y monte austral, con la participación de fuerzas especiales de ambas instituciones.
Las Cámaras empresarias advierten que los bloqueos del SUTEF ponen en jaque la economía fueguinaTierra del Fuego02/09/2025
Comerciantes, hoteleros, industriales y prestadores de servicios reclamaron al gobernador Melella medidas urgentes frente a los cortes impulsados por el gremio docente.
Ahora los trámites aduaneros son 100% digitales cuando se hace un envío desde Tierra del Fuego al continenteTierra del Fuego02/09/2025
Mudanzas, envíos particulares y traslado de automotores podrán gestionarse de manera online, sin necesidad de acudir a una dependencia de la Aduana.