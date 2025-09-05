El siniestro ocurrió en calle Isla San Pedro al 100. Dos personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y se hallaron dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.
Aprehenden a un hombre por hurto en un local comercial de Ushuaia
El sospechoso, de 36 años, fue detenido con el teléfono sustraído en su poder y quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.
Un vendedor ambulante fue detenido este viernes por personal policial tras ser sorprendido en flagrancia luego de sustraer un teléfono celular en un comercio céntrico de Ushuaia.
El hecho ocurrió en un local ubicado en la intersección de San Martín y Belgrano, donde el individuo se apoderó del dispositivo perteneciente a una empleada. Tras la denuncia, se implementó un operativo de búsqueda que permitió dar con el sospechoso en inmediaciones de Eva Perón y Soberanía Nacional.
Allí fue identificado como Matías Ezequiel Moya, de 36 años, quien llevaba entre sus pertenencias el celular denunciado como robado. Ante la evidencia, los efectivos procedieron a su aprehensión en el marco de la Ley Provincial 792, con intervención de la Fiscalía de Turno.
