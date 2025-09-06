Zelenski rechaza la invitación de Putin a Moscú y propone un encuentro en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, volvió a rechazar la propuesta de Vladímir Putin de viajar a Moscú para mantener un encuentro bilateral, calificando la invitación de “poco realista” y una señal de que Rusia no tiene verdadero interés en avanzar hacia la paz.

En declaraciones a la cadena estadounidense ABC News, Zelenski fue tajante: “No puedo ir a la capital de este terrorista, mientras Ucrania está bajo ataques con misiles, bajo fuego todos los días”. El mandatario ucraniano lanzó, sin embargo, una contraoferta: “Él (Putin) puede venir a Kiev”, lo que marcó la primera vez que abrió públicamente la puerta a un encuentro en territorio ucraniano.

La propuesta de diálogo cara a cara entre ambos líderes ha sido impulsada por Donald Trump, quien en su reciente cumbre en Alaska con Putin buscó organizar una reunión trilateral. Sin embargo, las condiciones adicionales impuestas por el Kremlin y la escalada de bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas han dilatado cualquier avance.

Putin, por su parte, insiste en que estaría “dispuesto” a reunirse con Zelenski, pero únicamente en Moscú. El viernes, su portavoz Dmitry Peskov aclaró que la invitación es “para hablar, no para capitular”. Zelenski, en tanto, replicó desde París que invitarlo a Moscú “es la mejor manera de que la reunión nunca se produzca”.

Mientras tanto, Trump aseguró a CBS News que “algo ocurrirá” en torno a las negociaciones, aunque evitó dar plazos concretos.





