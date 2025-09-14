Por la escalada con Venezuela, EE. UU. despliega cazas F-35 en Puerto Rico

La tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela volvió a aumentar este fin de semana. Cinco cazas F-35 estadounidenses aterrizaron el sábado en la antigua base de Roosevelt Roads, en Ceiba (Puerto Rico), como parte del despliegue ordenado por el presidente Donald Trump en el Caribe para reforzar las operaciones contra el narcotráfico.

El movimiento, registrado por la agencia Reuters, coincidió con la visita sorpresa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a la isla, y desató protestas locales contra la militarización de Puerto Rico. Además de los cazas, se observaron helicópteros, aviones Osprey y personal militar en la base.

En respuesta, el Gobierno de Nicolás Maduro organizó una masiva jornada de adiestramiento en 312 cuarteles y unidades militares, bajo el Plan Independencia 200. Miles de milicianos participaron en las maniobras, que transmitieron un mensaje de “resistencia activa prolongada” frente a lo que Caracas califica como “amenazas de Washington”.

La reacción venezolana se produjo tras la denuncia de que un destructor estadounidense interceptó y retuvo durante ocho horas una embarcación venezolana con nueve pescadores en la Zona Económica Exclusiva, según informó el canciller Yván Gil. El funcionario aseguró que el operativo, realizado por 18 militares armados, constituye un intento de justificar “una escalada bélica” en la región.

Las tensiones se suman al incidente ocurrido la semana pasada, cuando una operación de la Marina de EE. UU. contra un barco venezolano acusado de narcotráfico cerca de Trinidad y Tobago dejó 11 muertos. Mientras Washington insiste en que su presencia busca combatir el narcotráfico y no un “cambio de régimen”, Caracas acusa a EE. UU. de llevar adelante un “brutal ejercicio psicológico” y advierte que está lista para “dar la vida” en defensa del país.