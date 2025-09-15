ANMAT prohibió medicamentos, filtros de agua, productos de limpieza y alertó por un dispositivo médico robado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una serie de disposiciones para proteger la salud pública, que incluyen la suspensión de una farmacéutica, la prohibición de filtros de agua y productos de limpieza ilegítimos, y una alerta por el robo de un equipo médico.

Suspensión de Filaxis Farmacéutica S.A.

La agencia inhabilitó a la empresa Filaxis Farmacéutica S.A. tras detectar graves incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación.

Se fabricaron lotes de Docetaxel 20 mg y Oxaliplatino 100 mg con fórmulas y tamaños no autorizados.

Se reprocesó un lote de Oxaliplatino sin evaluar riesgos ni cumplir con los estándares.

Hubo fallas en validación y control de calidad.

El plan correctivo presentado por la empresa fue considerado insuficiente.

La ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de los lotes afectados, ordenó su retiro inmediato del mercado e inició un sumario sanitario contra la firma y su director técnico.

Filtros de agua y productos de limpieza ilegítimos

La ANMAT prohibió varios dispositivos de acondicionamiento de agua de las marcas gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa home, Pentair, Osvan y Electrolux, que carecían de registro sanitario. Usuarios denunciaron turbiedad, partículas en el agua y síntomas gastrointestinales.

También quedaron fuera de circulación dos productos de limpieza:

“Chau Pis”, repelente y desodorante para mascotas con número de RNE falso.

“Lavandina en polvo Calitex”, que se vendía sin registro ni fabricante identificado.

Ambos fueron prohibidos para su elaboración, uso, venta y publicidad en todo el país.

⚠ Alerta por dispositivo médico robado

Finalmente, el organismo advirtió por el robo en Córdoba de un equipo AirSence 10 CPAP, Resmed, utilizado en tratamientos de apnea del sueño. Se trata de un dispositivo de riesgo sanitario de clase II. La ANMAT alertó que su funcionamiento no está garantizado y desaconsejó su compra fuera de los canales autorizados.

Cosméticos ilegales

Durante controles electrónicos en la plataforma Mercado Libre, la ANMAT detectó la comercialización de cosméticos capilares de la marca JUKA.ALISADOS sin inscripción sanitaria. Entre los productos prohibidos figuran: Shampoo neutro, Encerado capilar, ADN reparación profunda, Nutrición Células Madre, Nutrición multivitamínica, Crema extra ácida, Levanta muertos, Biotina pura, Alisado japonés, Botox capilar, Nutrición de almendras, Shock de queratina y Protector térmico.

El organismo advirtió que este tipo de alisadores pueden contener formol, sustancia cuyo uso con fines cosméticos no está autorizado debido a que la exposición a sus vapores puede provocar irritación ocular, dérmica y respiratoria, y, a largo plazo, aumentar el riesgo de cáncer.