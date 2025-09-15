ANMAT prohibió medicamentos, filtros de agua, productos de limpieza y alertó por un dispositivo médico robado

ANMAT suspendió las actividades de Laboratorios Aspen por incumplir normas de calidadSalud12/09/2025
La medida incluye la inhibición productiva, el retiro del mercado de dos lotes de un medicamento oncológico y la apertura de un sumario sanitario.
15/09/2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una serie de disposiciones para proteger la salud pública, que incluyen la suspensión de una farmacéutica, la prohibición de filtros de agua y productos de limpieza ilegítimos, y una alerta por el robo de un equipo médico.
Suspensión de Filaxis Farmacéutica S.A.
La agencia inhabilitó a la empresa Filaxis Farmacéutica S.A. tras detectar graves incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación.
Filtros de agua y productos de limpieza ilegítimos
La ANMAT prohibió varios dispositivos de acondicionamiento de agua de las marcas gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa home, Pentair, Osvan y Electrolux, que carecían de registro sanitario. Usuarios denunciaron turbiedad, partículas en el agua y síntomas gastrointestinales.
También quedaron fuera de circulación dos productos de limpieza:
⚠ Alerta por dispositivo médico robado
Finalmente, el organismo advirtió por el robo en Córdoba de un equipo AirSence 10 CPAP, Resmed, utilizado en tratamientos de apnea del sueño. Se trata de un dispositivo de riesgo sanitario de clase II. La ANMAT alertó que su funcionamiento no está garantizado y desaconsejó su compra fuera de los canales autorizados.
Cosméticos ilegales
Durante controles electrónicos en la plataforma Mercado Libre, la ANMAT detectó la comercialización de cosméticos capilares de la marca JUKA.ALISADOS sin inscripción sanitaria. Entre los productos prohibidos figuran: Shampoo neutro, Encerado capilar, ADN reparación profunda, Nutrición Células Madre, Nutrición multivitamínica, Crema extra ácida, Levanta muertos, Biotina pura, Alisado japonés, Botox capilar, Nutrición de almendras, Shock de queratina y Protector térmico.
El organismo advirtió que este tipo de alisadores pueden contener formol, sustancia cuyo uso con fines cosméticos no está autorizado debido a que la exposición a sus vapores puede provocar irritación ocular, dérmica y respiratoria, y, a largo plazo, aumentar el riesgo de cáncer.
El encuentro, que reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales, se desarrollará del 17 al 19 de septiembre y busca fortalecer el abordaje integral de la salud mental en la provincia.
La Organización Mundial de la Salud recomendó retirar del mercado los lotes afectados por el laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.
El organismo sanitario pidió a la población abstenerse de consumir el producto y alertó a las autoridades provinciales para su investigación, luego del hallazgo de gusanos en el Municipio de Rojas.
La Administración Nacional alertó sobre la circulación ilegal de un producto no autorizado que usurpa la marca del fármaco original, el cual es para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad.
La cobertura gratuita seguirá garantizada para Misiones, Corrientes, Formosa y determinados departamentos de Salta, Jujuy y Chaco.
Se trata del producto “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize" el cual no cuenta con registros de ingreso al país ni cumple con la normativa alimentaria vigente.
Se trata de aromatizantes, difusores y sanitizantes que se vendían sin habilitación oficial. También se iniciará un sumario a la empresa.
