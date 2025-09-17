Hallaron a un hombre sin vida en una vivienda de Río Grande y hay un detenido

La Policía constató el fallecimiento de un hombre de 47 años. La Justicia ordenó la detención de una persona mayor de edad mientras se investigan las causas del deceso.

Policiales17/09/2025
En horas de la tarde de este miércoles, personal policial de la Comisaría Quinta intervino en un domicilio ubicado en calle Hermana Ruiz al 500, donde se hallaba una persona sin vida.

En el lugar, médicos confirmaron el fallecimiento de Iván Elio Romero, de 47 años.

Ante el hecho, la titular del Juzgado de Instrucción N.º 3 del Distrito Judicial Norte dispuso la detención de una persona mayor de edad, en el marco de la investigación para determinar las circunstancias del deceso.

