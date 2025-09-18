Trump está decepcionado con Putin

El presidente de Estados Unidos cerró su visita de Estado al Reino Unido destacando la alianza con Londres, pero admitió frustración por la falta de avances en las negociaciones de paz en Ucrania.

Mundo18/09/2025
trump reino unido
Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó este jueves su histórica segunda visita de Estado al Reino Unido, donde mostró su descontento por el presidente ruso, Vladimir Putin, ante la falta de avance en las negociaciones por la paz, debido a la invasión a Ucrania. 

El mandatario norteamericano aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, "me ha decepcionado", al no mostrar voluntad de avanzar hacia un acuerdo de paz tras más de tres años de conflicto.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, destacó que ambos discutieron la necesidad de “aumentar decisivamente la presión sobre Putin”, al tiempo que elogió a su par estadounidense por “liderar el camino aquí”.

En el banquete de Estado ofrecido en Windsor, el rey Carlos III instó a reforzar el respaldo a Kiev, advirtiendo que “mientras la tiranía amenaza una vez más a Europa, nosotros y nuestros aliados nos mantenemos unidos en apoyo de Ucrania”.

A pesar de los gestos de unidad, la visita no dejó avances concretos en materia de sanciones a Rusia ni nuevas garantías de seguridad para Ucrania, un tema que sigue marcando tensiones entre Washington y Londres.

+ Noticias
Lo + visto en U24
hospital modular (5)

Confirman casos de coqueluche en Ushuaia

Salud16/09/2025

El Ministerio de Salud provincial informó que se detectaron contagios en adolescentes y adultos. Recordaron la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención.

NOTICIAS EN TU CORREO