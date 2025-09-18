Trump está decepcionado con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó este jueves su histórica segunda visita de Estado al Reino Unido, donde mostró su descontento por el presidente ruso, Vladimir Putin, ante la falta de avance en las negociaciones por la paz, debido a la invasión a Ucrania.

El mandatario norteamericano aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, "me ha decepcionado", al no mostrar voluntad de avanzar hacia un acuerdo de paz tras más de tres años de conflicto.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, destacó que ambos discutieron la necesidad de “aumentar decisivamente la presión sobre Putin”, al tiempo que elogió a su par estadounidense por “liderar el camino aquí”.

En el banquete de Estado ofrecido en Windsor, el rey Carlos III instó a reforzar el respaldo a Kiev, advirtiendo que “mientras la tiranía amenaza una vez más a Europa, nosotros y nuestros aliados nos mantenemos unidos en apoyo de Ucrania”.

A pesar de los gestos de unidad, la visita no dejó avances concretos en materia de sanciones a Rusia ni nuevas garantías de seguridad para Ucrania, un tema que sigue marcando tensiones entre Washington y Londres.