Alerta amarilla por viento y nieve en Tierra del Fuego

Ushuaia lanza campaña gratuita por la Semana Internacional contra la RabiaTierra del Fuego20/09/2025
Del 22 al 26 de septiembre habrá vacunación, desparasitación e identificación de mascotas en el Paseo de las Rosas.
El SMN informó que las condiciones afectarán la zona norte y sur de la provincia desde la tarde del domingo 21 hasta el lunes 22 de septiembre. Protección Civil recomienda precaución y medidas preventivas.Tierra del Fuego20/09/2025
La Secretaría de Protección Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla por viento en la zona norte de Tierra del Fuego AIAS y por nieve en el sur, especialmente en Ushuaia y sectores altos de la cordillera.
La alerta estará vigente desde la tarde del domingo 21 hasta el lunes 22 de septiembre. Ante estas condiciones, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua, y transitar con máxima precaución en rutas, respetando siempre las señales e indicaciones de las autoridades.
Asimismo, recordaron que ante cualquier situación de emergencia la comunidad puede comunicarse al 911 o al 103.
El Ministerio de Salud informó los horarios y servicios disponibles para el sábado 20 y el lunes 22 de septiembre en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud de la provincia.
El organismo municipal expuso ante trabajadores y funcionarios los lineamientos de planificación, prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo.
Dialogaron sobre proyectos culturales, religiosos y comunitarios, así como el predio y el cementerio judío de la ciudad.
Se prevén 525 recaladas en el puerto más austral del mundo, con su mayoría con destino a la Antártida.
El gobernador respaldó las marchas en defensa de la universidad pública, mientras continúa el acampe de docentes frente a Casa de Gobierno que mantiene paralizadas las clases en la provincia.
La Municipalidad recomendó medidas de prevención para reducir riesgos en la salud ante al avance del agujero de la capa de ozono sobre la ciudad.
El Municipio recordó que ya había intimado tanto al Colegio Médico Veterinario como a los establecimientos habilitados a cumplir con la ordenanza y, ante el incumplimiento, se labraron las infracciones correspondientes.
El presidente firmó el decreto 675/2025 que reconoce a "Nuestra Señora de Luján, patrona de la fuerza" con la jerarquía máxima dentro del cuerpo.
Bruselas alertó que el acuerdo de 12,3 millones de euros con la firma china para almacenar datos "puede crear dependencia de un proveedor de alto riesgo".
En medio de la suba del dólar y de la venta histórica de dólares que hubo solo en 3 días, ahora la gestión de Milei se ve complicada en sus finanzas y evalúa pedir un nuevo préstamo para el país.
