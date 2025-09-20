Alerta amarilla por viento y nieve en Tierra del Fuego

La Secretaría de Protección Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla por viento en la zona norte de Tierra del Fuego AIAS y por nieve en el sur, especialmente en Ushuaia y sectores altos de la cordillera.

La alerta estará vigente desde la tarde del domingo 21 hasta el lunes 22 de septiembre. Ante estas condiciones, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua, y transitar con máxima precaución en rutas, respetando siempre las señales e indicaciones de las autoridades.

Asimismo, recordaron que ante cualquier situación de emergencia la comunidad puede comunicarse al 911 o al 103.