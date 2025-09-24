Río Grande: detuvieron a un hombre por el robo de aberturas de PVC

Efectivos de la Comisaría Tercera de Río Grande lograron detener hoy un hombre acusado de sustraer aberturas de PVC y protagonizar una fuga.

El hecho se inició tras una denuncia por la sustracción de puertas y ventanas. Durante una recorrida, efectivos de servicio externo observaron en la calle Karakachof a un sujeto que miraba distintas viviendas y luego cargaba aberturas en un vehículo de transporte, similares a las denunciadas.

Al intentar identificarlo, el individuo —Martín Ezequiel Zapico— huyó hacia un supermercado ubicado en Perú y San Martín, pero fue interceptado en el playón de estacionamiento, donde se procedió a su aprehensión y al secuestro de los elementos sustraídos.

En paralelo, una vecina de la calle Karakachof al 100 entregó dos ventanas de PVC que habían aparecido en su predio y no eran de su propiedad.

Por disposición del Juzgado de turno, Zapico quedó detenido mientras continúa la investigación.