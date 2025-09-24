El asesino sería un adolescente de 17 años el cual fue detenido en una vivienda de Arroyo La Misión al 3400. Durante el hecho, hubo una persona herida y quedó aprehendida como parte de la investigación.
Río Grande: detuvieron a un hombre por el robo de aberturas de PVC
El sospechoso fue identificado como Martín Ezequiel Zapico. Intentó escapar ingresando a un supermercado, pero fue interceptado por la Policía.Policiales24/09/2025
Efectivos de la Comisaría Tercera de Río Grande lograron detener hoy un hombre acusado de sustraer aberturas de PVC y protagonizar una fuga.
El hecho se inició tras una denuncia por la sustracción de puertas y ventanas. Durante una recorrida, efectivos de servicio externo observaron en la calle Karakachof a un sujeto que miraba distintas viviendas y luego cargaba aberturas en un vehículo de transporte, similares a las denunciadas.
Al intentar identificarlo, el individuo —Martín Ezequiel Zapico— huyó hacia un supermercado ubicado en Perú y San Martín, pero fue interceptado en el playón de estacionamiento, donde se procedió a su aprehensión y al secuestro de los elementos sustraídos.
En paralelo, una vecina de la calle Karakachof al 100 entregó dos ventanas de PVC que habían aparecido en su predio y no eran de su propiedad.
Por disposición del Juzgado de turno, Zapico quedó detenido mientras continúa la investigación.
La Policía constató el fallecimiento de un hombre de 47 años. La Justicia ordenó la detención de una persona mayor de edad mientras se investigan las causas del deceso.
El hecho ocurrió en la calle Cirilo Boscovich, donde los propios residentes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía.
El siniestro sucedido en el Valle de Andorra habría sido causado por un desperfecto eléctrico. El fuego fue controlado por los moradores y luego asistido por bomberos.
El siniestro de habría desatado por un desperfecto eléctrico. No hubo personas heridas.
El fuego afectó el sector de la cocina-comedor de una vivienda ubicada en calle Lago Halisha, en la cual no hubo heridos.
El accidente se produjo por la rotura de un neumático y no hubo heridos.
Río Grande: Prefectura desarticuló red de cultivo de marihuana con allanamientos simultáneosPoliciales08/09/2025
VIDEO| El valor de lo incautado supera los 140 millones de pesos y cuatro personas quedaron implicadas en la causa.
Rusia derriba drones ucranianos en Moscú mientras Zelenski busca apoyo internacional en la ONUMundo23/09/2025
Fue el ataque más masivo sobre la capital rusa desde el comienzo de la invasión rusa sobre Ucrania. La paz está estancada y Zelenski busca apoyo en la ONU.
ANMAT prohíbe la venta y uso de 10 productos cosméticos con ácido azelaico por no estar autorizadosSalud23/09/2025
La medida afecta a marcas reconocidas como The Ordinary, Paula’s Choice, Viva Dermo y otras.
La Planta Municipal de Faena de Río Grande incorpora una nueva caldera industrialTierra del Fuego23/09/2025
La inversión se realizó a través de un convenio con la empresa COM & LOG y beneficiará a productores de ovinos, bovinos y porcinos.
El presidente de Estados Unidos entregó personalmente al mandatario argentino una impresión donde elogia su liderazgo, critica a la gestión anterior y le brinda un “respaldo completo y total” para su reelección.
Advierten que salmones escapados de criaderos chilenos ya llegaron al Canal BeagleTierra del Fuego23/09/2025
El chef Jorge Monópoli advierte sobre las consecuencias visibles de la salmonicultura en aguas fueguinas y rechaza la modificación de la ley que prohíbe esta actividad. “No tendría que haber ni una mínima posibilidad de que algo deje de estar protegido”, afirmó.