Dinamarca advierte que el continente enfrenta una guerra híbrida de Rusia

La primera ministra Mette Frederiksen convocó a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Copenhague tras incidentes con drones en bases militares y aeropuertos, y pidió reforzar la defensa conjunta.

Foto: Una instalación de radar móvil se ve en el sitio militar danés en Amager, Pionegaarden Steven Knap/Ritzau Scanpix vía AP

Europa se encuentra en medio de una guerra híbrida librada por Rusia y el continente debe armarse, advirtió el miércoles la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al encabezar en Copenhague una cumbre de líderes de la Unión Europea.

"Espero que todos reconozcan ahora que hay una guerra híbrida y un día es Polonia, el otro día es Dinamarca, y la próxima semana probablemente será en otro lugar donde veamos sabotajes o aviones no tripulados volando", señaló Frederiksen ante la prensa.

La reunión tuvo lugar tras una serie de incidentes con drones no identificados que obligaron a cerrar temporalmente el aeropuerto de Copenhague y generaron alarma en instalaciones militares danesas durante la última semana. Para reforzar la seguridad, se instaló un sistema especial de radar en la terminal aérea.

Francia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido enviaron aviones, barcos y sistemas de defensa aérea a Dinamarca en apoyo al país nórdico. Además, Ucrania desplegó una misión militar para compartir su experiencia en la lucha contra drones rusos.

Si bien las autoridades danesas aún no atribuyeron formalmente los hechos, Frederiksen fue categórica: “Solo hay un país que está dispuesto a amenazarnos y es Rusia, y por lo tanto necesitamos una respuesta muy fuerte”.

