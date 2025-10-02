La Cámara de Diputados votó ampliar el mínimo no imponible del impuesto a la renta, beneficiando a 16 millones de brasileños desde 2026, por el contrario se eleva el impuesto a los que más ganan.
Bukele le puso fin al mal llamado “lenguaje inclusivo”
El Presidente de El Salvador aplicó de carácter obligatorio una norma que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas y dependencias oficiales.Mundo02/10/2025
A partir de este día, queda terminantemente prohibido el uso del llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos de El Salvador. Así lo establece el Memorándum N.º 22-2025, emitido por el Despacho de Educación, Ciencia y Tecnología, dirigido a todos los directores, docentes y personal administrativo del sistema educativo nacional.
“Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, declaró el presidente Nayib Bukele, reafirmando su compromiso con una educación basada en valores, claridad lingüística y respeto por el idioma.
El documento oficial, firmado por la ministra Karla Edith Trigueros, indica que esta medida busca consolidar una comunicación institucional “clara, uniforme y respetuosa”, eliminando el uso de expresiones consideradas como deformaciones del idioma, tales como amigue, compañere, niñe, todxs, nosotres, entre otras.
“No se admitirá, bajo ninguna circunstancia, el uso de términos que aludan a ideologías de género o globalistas que puedan interferir en el desarrollo integral del estudiantado”, se lee en el memorándum.
La disposición tiene carácter obligatorio y de aplicación inmediata en todos los niveles educativos y en los materiales, contenidos y libros producidos por el Ministerio. También abarca cualquier comunicación oficial, como documentos administrativos, circulares y correspondencia institucional.
El MINEDUCYT ha solicitado a todo su personal que vele por el cumplimiento estricto de esta norma en cualquier documento o mensaje emitido desde sus dependencias, advirtiendo que su incumplimiento podría acarrear sanciones.
Zelenski acusa a Rusia de crear riesgo nuclear tras ataque que dejó sin luz a ChernóbilMundo02/10/2025
El presidente ucraniano denunció que Moscú organizó un corte eléctrico que afectó a la central desmantelada de Chernóbil y que no resuelve la falta de suministro en Zaporiyia.
La primera ministra Mette Frederiksen convocó a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Copenhague tras incidentes con drones en bases militares y aeropuertos, y pidió reforzar la defensa conjunta.
El Gobierno venezolano denuncia una amenaza de “agresión” y otorga poderes especiales al presidente en materia de defensa y seguridad.
El bombardeo masivo incluyó más de 600 drones y misiles. También fueron atacadas infraestructuras médicas y energéticas. Polonia cerró su espacio aéreo por precaución.
Al expresidente francés y quien supo ser uno de los lideres mundiales le espera una celda de 9 metros cuadrados.
Padre mexicano asesinado por un agente de ICE fue despedido en su pueblo natal
Familiares y amigos en el pueblo mexicano de Michoacán exigen justicia por Silverio Villegas, quien murió en manos del servicio de cacería de inmigrantes.
Se vende TikTok en Estados Unidos
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que retrasa hasta enero la prohibición de la aplicación, mientras se negocia una nueva compañía valorada en 14 mil millones de dólares.
“Tierra del Fuego renueva tres bancas en el Senado y dos en Diputados. Necesitamos ponerle un freno a este modelo de ajuste y de sufrimiento" dijo la edil en un encuentro con vecinos.
Prefectura Naval realizó dos aeroevacuaciones en el mar y salvó dos vidas en menos de 24 horasNacionales02/10/2025
Con helicópteros, aviones y personal especializado, la Autoridad Marítima realizó dos operativos de aeroevacuación en Viedma y Bahía Blanca.
El hecho sucedió en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia y tras una investigación se pudo dar con el presunto autor de los disparos, quien se encuentra detenido e incomunicado.