El consumo interno sigue debilitado y todos los rubros registraron descensos, con el sector textil como el más afectado. El 55% de los comerciantes señalaron que la situación se mantiene igual que hace un año y el 38% afirmó que empeoró.
La inflación fue del 2,1% en septiembre y acumula 22% en lo que va del año
El índice de precios al consumidor tuvo una leve aceleración respecto de agosto. En los últimos 12 meses la inflación alcanzó el 31,8%. Vivienda, Educación y Transporte fueron los rubros con mayores aumentos.Economía14/10/2025
La inflación de septiembre se ubicó en 2,1%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, los precios acumulan un incremento de 22% en lo que va de 2025 y una variación interanual de 31,8%. El dato mostró una aceleración respecto al mes anterior.
Los rubros con mayores incrementos, según el INDEC
- Durante septiembre, las divisiones con mayores aumentos fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%) —impulsada por subas en alquileres y servicios
- Educación (3,1%), que mostró la mayor variación interanual (62,2%), duplicando el promedio general.
- En tercer lugar se ubicó Transporte (3%), debido a incrementos en combustibles y servicios de transporte urbano.
- Otros rubros que también subieron por encima del nivel general fueron Salud (2,3%)
- Comunicación (2,2%)
- Bienes y servicios varios (2,1%).
- Por debajo del promedio se situaron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%)
- Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,2%).
- Las menores variaciones se registraron en Recreación y cultura (1,3%) Restaurantes y hoteles (1,1%).
Comportamiento regional y por categorías
En la región Patagonia, la división de mayor incidencia mensual fue Transporte, mientras que en el resto del país se destacó Alimentos y bebidas no alcohólicas.
En cuanto a las categorías analizadas, los precios regulados (2,6%) lideraron los incrementos del mes, seguidos por los estacionales (2,2%) y la inflación núcleo (1,9%).
La reacción del Gobierno
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación se mantuvo estable pese a las tensiones financieras y políticas. “A pesar de la volatilidad financiera generada por el ruido político, la inflación se mantuvo en niveles similares a los meses previos. Incluso la inflación núcleo y la media móvil de seis meses muestran una baja marginal, gracias a la solidez del programa macroeconómico basado en el ancla fiscal, la no emisión monetaria y la recapitalización del BCRA”, escribió el funcionario en su cuenta de X.
El movimiento turístico por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural creció un 2,1% respecto del año pasado, pero hubo menos tiempo de estadía y gasto más cuidado, lo que provocó una caída real frente al 2024.
Septiembre marcó un crecimiento en la venta de usados y el Gol es el rey del mercado de usadosEconomía05/10/2025
En septiembre se vendieron 171.364 vehículos usados, un 5,45% más que en 2024. El Volkswagen Gol volvió a encabezar el ranking con más de 9.300 unidades comercializadas.
La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo.
A través de resoluciones, el Gobierno aprobó incrementos en el transporte, distribución y un cargo adicional destinado a subsidiar consumos residenciales de gas.
El Gobierno postergó la suba del impuesto a los combustibles que impacta en nafta y gasoilEconomía01/10/2025
La actualización impositiva que debía comenzar en octubre ahora pasará a regir desde el 1° de noviembre.
El Gobierno lanza nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados en supermercadosEconomía30/09/2025
El programa ofrece descuentos exclusivos en las principales cadenas de supermercados del país
El Gobierno aprobó nuevos aumentos en las tarifas de gas y electricidad para octubreEconomía30/09/2025
Bajo el argumento de “sincerar los costos reales de los servicios públicos energéticos”, el Ministerio de Economía aprobó aumentos energéticos, incluyendo Tierra del Fuego, y el servicio de gas.
El Banco Central reinstauró el cepo cambiario y extendió la restricción cruzada a todas las personasEconomía26/09/2025
Ahora quienes compren dólar oficial no podrán operar con MEP o CCL durante 90 días
INDEC muestra baja de la pobreza, mientras los hogares se hunden en deudas y caída de ingresosEconomía25/09/2025
El organismo reportó una fuerte reducción respecto de 2024, aunque economistas advierten que los números no coinciden con la caída del consumo y el aumento de la morosidad bancaria. El 45,4% de los menores de 14 años vive en hogares pobres
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
El evento fue registrado en la bahía San Sebastián, dentro de la Reserva Provincial Costa Atlántica. Los ejemplares pertenecen al raro ecotipo D, una población poco conocida que habita la zona subantártica.
Paciente oncológico denuncia que OSEF le suspendió el tratamiento de quimioterapia en Río GrandeTierra del Fuego13/10/2025
Fernando Gallo, de 62 años, aseguró en una entrevista radial que hace más de un mes y medio no recibe la medicación necesaria para tratar su cáncer hepático. “Estamos desesperados, los directivos no dan la cara”, expresó.
SUTEF inicia este martes paro de 48 horas en adhesión al paro nacional docenteTierra del Fuego13/10/2025
Docentes fueguinos llevarán adelante una jornada de paro y protesta, donde adémás el gremio de CTERA lo hará en todo el país.