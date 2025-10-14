La inflación fue del 2,1% en septiembre y acumula 22% en lo que va del año

La inflación de septiembre se ubicó en 2,1%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, los precios acumulan un incremento de 22% en lo que va de 2025 y una variación interanual de 31,8%. El dato mostró una aceleración respecto al mes anterior.

Los rubros con mayores incrementos, según el INDEC

Durante septiembre, las divisiones con mayores aumentos fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%) —impulsada por subas en alquileres y servicios Educación (3,1%), que mostró la mayor variación interanual (62,2%), duplicando el promedio general. En tercer lugar se ubicó Transporte (3%), debido a incrementos en combustibles y servicios de transporte urbano. Otros rubros que también subieron por encima del nivel general fueron Salud (2,3%) Comunicación (2,2%) Bienes y servicios varios (2,1%). Por debajo del promedio se situaron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,2%). Las menores variaciones se registraron en Recreación y cultura (1,3%) Restaurantes y hoteles (1,1%).

Comportamiento regional y por categorías

En la región Patagonia, la división de mayor incidencia mensual fue Transporte, mientras que en el resto del país se destacó Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En cuanto a las categorías analizadas, los precios regulados (2,6%) lideraron los incrementos del mes, seguidos por los estacionales (2,2%) y la inflación núcleo (1,9%).

La reacción del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación se mantuvo estable pese a las tensiones financieras y políticas. “A pesar de la volatilidad financiera generada por el ruido político, la inflación se mantuvo en niveles similares a los meses previos. Incluso la inflación núcleo y la media móvil de seis meses muestran una baja marginal, gracias a la solidez del programa macroeconómico basado en el ancla fiscal, la no emisión monetaria y la recapitalización del BCRA”, escribió el funcionario en su cuenta de X.