El Gobierno eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, los roles pasan a la Jefatura de Gabinete

El Gobierno nacional oficializó este lunes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/2025, que introduce una amplia reestructuración en la Ley de Ministerios. La medida incluye la eliminación de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, cuyos roles y responsabilidades pasarán ahora a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Además, el DNU transfiere las competencias de turismo, ambiente y deportes —hasta ahora bajo la órbita del Ministerio del Interior— a la Jefatura de Gabinete. Entre las nuevas funciones asignadas se encuentran la administración del Fondo Nacional de Turismo, la coordinación del Consejo Federal de Turismo, la gestión de políticas ambientales y el desarrollo de infraestructura deportiva.

Ministerio de Seguridad Nacional tendrá a cargo la identificación de personas

Otro de los puntos centrales es que el Ministerio de Seguridad Nacional asumirá la gestión integral de las políticas migratorias y de identificación de personas, incorporando bajo su órbita la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). También será la autoridad encargada de implementar la normativa vinculada a refugiados, asilo, nacionalidad y movimientos migratorios.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros del gabinete, establece que los cambios son “impostergables” para mejorar la eficiencia del Gobierno. La norma entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.