Ushuaia: detuvieron a un hombre tras robar una camioneta y circular por la ciudad

Foto: Archivo

Un hombre fue detenido por efectivos de la Policía Provincial tras el hurto de su camioneta, en un hecho poco habitual en la ciudad.

El hecho fue reportado en la calle Marco Zar Sur al 200, donde una mujer de 31 años denunció la sustracción de su camioneta Ford Ecosport. A partir de la alerta, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el rodado.

Minutos más tarde, el vehículo fue localizado circulando en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Formosa. En el lugar, el personal policial identificó y procedió a la aprehensión de un hombre de 31 años, quien se encontraba al volante de la camioneta denunciada como robada.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que interviene en la causa por hurto de automotor.