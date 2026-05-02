Ushuaia: detuvieron a un hombre tras robar una camioneta y circular por la ciudad
Policiales02/05/2026
El vehículo fue localizado durante un operativo policial pocas horas después de la denuncia.
Un hombre fue detenido por efectivos de la Policía Provincial tras el hurto de su camioneta, en un hecho poco habitual en la ciudad.
El hecho fue reportado en la calle Marco Zar Sur al 200, donde una mujer de 31 años denunció la sustracción de su camioneta Ford Ecosport. A partir de la alerta, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el rodado.
Minutos más tarde, el vehículo fue localizado circulando en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Formosa. En el lugar, el personal policial identificó y procedió a la aprehensión de un hombre de 31 años, quien se encontraba al volante de la camioneta denunciada como robada.
El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que interviene en la causa por hurto de automotor.
+Noticias
El hecho ocurrió en la zona del Puente Paseo de la Mujer. El conductor presentaba signos de intoxicación alcohólica.
El hecho ocurrió en calle Kau al 1100. Dos hombres se enfrentaban con armas blancas y luego familiares intentaron agredir al personal policial.
El procedimiento se realizó en calle Don Bosco al 1500. Secuestraron elementos vinculados a la causa y también objetos relacionados con otros hechos delictivos.
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La rápida intervención policial permitió reanimar a la menor tras una obstrucción respiratoria y evitar consecuencias graves.
Las llamas avanzaron rápidamente mientras los ocupantes dormían, provocando pérdidas totales en la vivienda ubicada en calle Bouchard al 700.
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