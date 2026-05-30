Río Grande | Manejaba con 2,36 g/L de alcohol, se despistó y terminó contra un poste
Policiales30/05/2026
El accidente ocurrió en las inmediaciones de la rotonda de calle Santa Fe. El conductor resultó ileso, pero el vehículo fue secuestrado tras confirmarse que manejaba bajo los efectos del alcohol.
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El hecho ocurrió en calle Balbín al 2400. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia y la Policía secuestró una camioneta Ford Ranger para realizar pericias.
El hombre, de 60 años y oriundo de Río Negro, presentaba un principio de hipotermia. Fue asistido por personal policial, Defensa Civil y Bomberos.
El siniestro ocurrió en un local ubicado en la esquina de Facundo Quiroga y Raúl Muriel. Bomberos Voluntarios lograron controlar las llamas y no hubo personas heridas.
Investigan un caso de abigeato en Río Grande: Secuestraron carne bovina tras un allanamientoPoliciales09/05/2026
El procedimiento se realizó en una vivienda de la Sección K y una mujer fue identificada como posible implicada en delito de abigeato.
Un joven de 24 años fue hospitalizado tras la explosión en una casa ubicada sobre Pasaje Lauja al 200. La vivienda sufrió daños totales.
El siniestro ocurrió a la altura del monumento al Cristo y dejó un saldo trágico: un joven acompañante perdió la vida en el acto.
Ushuaia: choque en cadena en el acceso al barrio Los Morros dejó una menor heridaPoliciales03/05/2026
Tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro. Una niña fue trasladada al hospital con lesiones leves.
El hecho ocurrió en la zona del Puente Paseo de la Mujer. El conductor presentaba signos de intoxicación alcohólica.
Ushuaia: detuvieron a un hombre tras robar una camioneta y circular por la ciudadPoliciales02/05/2026
El vehículo fue localizado durante un operativo policial pocas horas después de la denuncia.
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Condenaron a Carlos Córdoba y Miguel Arana por las estafas de las 128 Viviendas del Río PipoAHORA 2429/05/2026
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó al dirigente de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, y al sindicalista Miguel Ángel Arana a cinco años de prisión efectiva por estafas reiteradas vinculadas a las viviendas del Río Pipo.
Las últimas palabras de Carlos Córdoba antes de ir a la cárcel por las estafas de las viviendasTierra del Fuego29/05/2026
El histórico dirigente de ATE Ushuaia habló antes de escuchar la sentencia que lo condenó a cinco años de prisión efectiva por las estafas vinculadas a las 128 Viviendas del Río Pipo. Aseguró ser inocente, defendió el proyecto habitacional y dijo que nunca recibió dinero de los vecinos.
Entre otras medidas, el gremio anunció asambleas y desobligaciones internas en todos los turnos desde el 2 de junio.