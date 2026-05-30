Río Grande | Manejaba con 2,36 g/L de alcohol, se despistó y terminó contra un poste

Un hombre alcoholizado protagonizó esta mañana un choque contra un poste de alumbrado público luego de perder el control del vehículo que conducía sobre calle Santa Fe, en las inmediaciones de una rotonda.

El hecho se registró alrededor de las 7:30 y motivó la intervención de personal de la Comisaría Tercera, que acudió al lugar tras ser alertado sobre un despiste vehicular.

Al llegar, los efectivos constataron que el rodado involucrado era una Ford EcoSport de color blanco, conducida por Fernando Díaz, de 34 años, la cual terminó impactando contra una columna de alumbrado público. A pesar de los daños materiales ocasionados por el choque, el conductor no sufrió lesiones.

Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,36 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos para conducir.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso el traslado del vehículo al corralón municipal.

Por otra parte, personal de la cooperativa eléctrica trabajó en el sector para evaluar los daños ocasionados a la estructura de alumbrado público y realizar las tareas necesarias para su reparación.