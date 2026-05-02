Ushuaia: chocó un auto robado y fue detenido por hurto automotor
Policiales02/05/2026
El hecho ocurrió en la zona del Puente Paseo de la Mujer. El conductor presentaba signos de intoxicación alcohólica.
Tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro. Una niña fue trasladada al hospital con lesiones leves.
Ushuaia: detuvieron a un hombre tras robar una camioneta y circular por la ciudadPoliciales02/05/2026
El vehículo fue localizado durante un operativo policial pocas horas después de la denuncia.
El hecho ocurrió en calle Kau al 1100. Dos hombres se enfrentaban con armas blancas y luego familiares intentaron agredir al personal policial.
El procedimiento se realizó en calle Don Bosco al 1500. Secuestraron elementos vinculados a la causa y también objetos relacionados con otros hechos delictivos.
Detuvieron a un sospechoso por el violento robo a un hombre de 78 años en Río GrandePoliciales20/04/2026
La víctima denunció que fue agredida por dos delincuentes que ingresaron a su vivienda para robar dinero en efectivo. Hubo un allanamiento y la investigación continúa.
Ushuaia | Detienen a un hombre en situación de calle por intrusión en una vivienda deshabitadaPoliciales16/04/2026
Fue sorprendido dentro del inmueble ubicado en la intersección de las calles Kupanaka y Tekenika.
El conductor sufrió heridas leves y fue trasladado al Hospital de Río Grande, donde luego le dieron el alta.
Incendio en una vivienda de Río Grande dejó un herido con quemaduras y daños en tres casillasPoliciales10/04/2026
El siniestro ocurrió en Perla Austral al 700. Un hombre resultó lesionado al intentar apagar el fuego y fue trasladado al hospital.
La rápida intervención policial permitió reanimar a la menor tras una obstrucción respiratoria y evitar consecuencias graves.
Las llamas avanzaron rápidamente mientras los ocupantes dormían, provocando pérdidas totales en la vivienda ubicada en calle Bouchard al 700.
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