Ushuaia: chocó un auto robado y fue detenido por hurto automotor

Personal de la Policía Provincial de Tierra del Fuego intervino este 1° de mayo en un siniestro vial ocurrido en el sector del Puente Paseo de la Mujer, donde se constató un vehículo Volkswagen Gol con daños por colisión y sin ocupantes en el lugar.

Minutos más tarde, se presentó un hombre identificado como Martín Alba, de 29 años, quien manifestó ser el conductor del rodado y aseguró haber perdido el control mientras circulaba. Según informaron fuentes policiales, el sujeto presentaba indicios de intoxicación alcohólica.

Tras realizar las averiguaciones correspondientes, se determinó que el vehículo había sido sustraído previamente. Ante esta situación, el individuo fue aprehendido en flagrancia por el delito de hurto automotor.

Interviene en el caso la Fiscalía de turno, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.