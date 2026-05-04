Tragedia en Colombia: un Monster Truck embistió al público y dejó al menos tres muertos y más de 30 heridos

Un grave accidente conmocionó a Colombia este domingo por la tarde, cuando un vehículo tipo Monster Truck perdió el control y terminó embistiendo al público en el sector Boulevard Rose de Popayán.

De acuerdo a la información preliminar, el rodado habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que avanzara sin control hacia la zona donde se encontraban los espectadores.

Como consecuencia del impacto, al menos tres personas murieron y más de 30 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Los lesionados fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales de la ciudad.

Equipos de emergencia, ambulancias y personal de seguridad trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar la situación, en medio de escenas de desesperación.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades en la organización del evento.