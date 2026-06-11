Perú sigue sin presidente: cinco días después de la segunda vuelta, el resultado aún es incierto

A casi una semana de la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo pasado, Perú continúa sin conocer quién será su próximo presidente. El ajustado resultado entre la candidata de derecha Keiko Fujimori y el postulante de izquierda Roberto Sánchez mantiene al país en vilo mientras avanza lentamente el escrutinio oficial.

Según los últimos datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 98,21% de las actas procesadas, Fujimori recuperó una leve ventaja al alcanzar el 50% de los votos frente al 49,99% obtenido por Sánchez.

La diferencia es tan estrecha que se traduce apenas en algunos cientos de votos dentro de un padrón electoral compuesto por millones de ciudadanos.

La recuperación de Fujimori se vio impulsada principalmente por el ingreso de actas provenientes del exterior, especialmente de Estados Unidos y Japón, donde la candidata obtuvo un mejor desempeño electoral.

"Vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho, mucho aliento", afirmó Fujimori ante la prensa.

Sin embargo, el escenario permanece abierto y la definición está lejos de resolverse.

Desde la ONPE señalaron que el cómputo final podría extenderse durante varias semanas debido a la gran cantidad de actas observadas e impugnadas que aún deben ser revisadas.

Las autoridades electorales estiman que el proceso podría demorar entre dos semanas y finales de junio, dependiendo de las impugnaciones que presenten las fuerzas políticas.

Actualmente permanecen bajo revisión actas que involucran cerca de 480.000 votos, una cifra suficiente para alterar el resultado final dada la escasa diferencia entre ambos candidatos.