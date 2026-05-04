Aumentan la recompensa por un niño desaparecido hace 29 años en Rosario
Nacionales04/05/2026
El Gobierno elevó a $8 millones el monto para quienes aporten datos sobre el paradero de Bruno Alberto Gentiletti, visto por última vez en 1997.
El Gobierno nacional oficializó nuevos cuadros tarifarios que implican subas en el servicio eléctrico y una reducción progresiva de los subsidios. El ajuste impactará en las facturas de los usuarios a partir de mayo.
Concluyó el ejercicio naval entre Argentina y Estados Unidos en el Atlántico SurNacionales02/05/2026
Durante tres días, unidades de ambas armadas realizaron maniobras combinadas en el marco del Passex 2026, con operaciones aéreas, navegación táctica, y la participación del portaviones USS Nimitz.
Milei visitó el portaaviones USS Nimitz en medio de ejercicios navales con Estados UnidosNacionales30/04/2026
El Presidente recorrió la nave en el Mar Argentino junto a funcionarios de su gabinete, en el marco del Passex 2026 y en un contexto de cooperación militar bilateral.
Unidades nacionales participan del Passex 2026 con el portaaviones USS Nimitz en aguas de la Zona Económica Exclusiva, en un despliegue orientado a fortalecer la interoperabilidad militar.
"¿Va a terminar como Espert?: Martínez va por la cabeza de Adorni y pone en marcha la moción de censuraNacionales29/04/2026
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados endureció sus críticas contra el Jefe de Gabinete y advirtió sobre una avanzada parlamentaria opositora y hasta de algunos oficialistas para removerlo del cargo.
Helicópteros argentinos ya operan en el portaaviones USS Nimitz en el Mar ArgentinoNacionales28/04/2026
Helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la Armada Argentina comenzaron a operar a bordo del portaaviones USS Nimitz, a los que se suman el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” para integrarse al ejercicio internacional Passex 2026.
Villarruel a los kelpers: "Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país"Nacionales25/04/2026
La Vicepresidenta afirmó que la soberanía de las Islas Malvinas debe resolverse entre Argentina y el Reino Unido, y sostuvo que los isleños “son ingleses que viven en territorio argentino”.
La Justicia archivó la causa contra Adorni por el uso del avión oficial junto a su esposaNacionales24/04/2026
El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia por el viaje de la esposa del funcionario a Estados Unidos al considerar que no hubo gasto extra ni irregularidades.
Milei afirmó que hace “todo lo humanamente posible” para recuperar Malvinas tras la filtración del PentágonoNacionales24/04/2026
El Presidente se pronunció luego de que trascendiera un supuesto cambio de postura de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas y aseguró que la soberanía argentina “no se negocia”.
Chubut | Comenzó la elaboración de una hoja de ruta sobre el Parque Nacional tras el incendio forestalNacionales24/04/2026
Parques Nacionales avanza con un plan integral para reorganizar la gestión y recuperar las áreas afectadas por el fuego que arrasó más de 16.000 hectáreas.
Lo + visto en U24
Alerta sanitaria internacional por brote en un crucero que partió de Ushuaia: tres muertos y casos bajo investigación03/05/2026
Se trata del buque de expedición polar MV Hondius. La OMS confirmó que hay un caso positivo de hantavirus y otros cinco sospechosos. Investigan si hubo contagio entre personas dentro de la embarcación.
El Gobierno fueguino descarta casos de hantavirus en la Provincia y espera información oficial por el crucero MV HondiusAHORA 2403/05/2026
Salud provincial aseguró que no hay confirmaciones vinculadas a Tierra del Fuego y pidió cautela ante versiones difundidas en medios internacionales.
Docentes del SUTEF inician retención de tareas y desobligaciones hasta el miércolesTierra del Fuego04/05/2026
El gremio docente anunció desobligaciones y movilizaciones en toda la provincia ante el incumplimiento del Gobierno. Reclaman pago inmediato, reapertura de paritarias y aumento salarial.
Tragedia en Colombia: un Monster Truck embistió al público y dejó al menos tres muertos y más de 30 heridosMundo04/05/2026
VIDEO | El hecho ocurrió en el sector Boulevard Rose de Popayán, donde el vehículo habría sufrido una falla en los frenos durante una exhibición.
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas no pudo aterrizar en Ushuaia y regresó a AeroparqueTierra del Fuego04/05/2026
La falta de iluminación en una cabecera de pista obligó a cancelar la maniobra y generó demoras en la operatoria aérea.