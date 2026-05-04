Aumentan la recompensa por un niño desaparecido hace 29 años en Rosario

Bruno Alberto Gentiletti desaparecido | Izq. 1997 Der. Posiblemente 2026

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso un aumento en la recompensa ofrecida para obtener información sobre el paradero de Bruno Alberto Gentiletti, el niño que desapareció en 1997 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

A través de la Resolución 411/2026, la cartera elevó el monto de $5 millones a $8 millones para aquellas personas que, sin haber participado en el hecho, brinden datos útiles que permitan avanzar en la investigación.

Gentiletti tenía 8 años al momento de su desaparición y fue visto por última vez el 2 de marzo de 1997 en la zona del balneario La Florida, en el barrio Alberdi de Rosario. Desde entonces, y a pesar de los años transcurridos, el caso no ha tenido resultados positivos respecto a su localización.

La medida fue adoptada a pedido de la Fiscalía Regional de Rosario, que interviene en la causa y solicitó actualizar el monto de la recompensa ante la falta de información relevante en casi tres décadas de búsqueda.

En los primeros momentos de la investigación se evaluó la posibilidad de un ahogamiento, pero con el correr del tiempo cobró fuerza la hipótesis de una sustracción de menores, línea que continúa siendo analizada por la Justicia.

Desde el Ministerio indicaron que el incremento responde a la complejidad del caso, la gravedad del delito y el tiempo transcurrido, en línea con lo establecido por la normativa vigente sobre el Programa Nacional de Recompensas.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse de manera anónima con la línea gratuita 134, donde se garantiza la confidencialidad de los datos suministrados.

Además, se dispuso la difusión del caso en medios de comunicación y a través de las fuerzas de seguridad federales, con el objetivo de reactivar la búsqueda y obtener nuevos indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

El pago de la recompensa se realizará una vez que la información aportada sea evaluada como relevante por las autoridades intervinientes, preservando en todos los casos la identidad de quien colabore.