Un vuelo de Aerolíneas Argentinas no pudo aterrizar en Ushuaia y regresó a Aeroparque

El vuelo AR1884 de Aerolíneas Argentinas debió regresar a Buenos Aires este lunes por la tarde luego de no poder aterrizar en Ushuaia, en un episodio que generó complicaciones para pasajeros y reprogramaciones en la agenda de vuelos.

De acuerdo a lo informado por el comandante a bordo, la decisión se tomó debido a un inconveniente en la iluminación de una de las cabeceras de la pista del aeropuerto fueguino, lo que impedía realizar la maniobra de aterrizaje en condiciones seguras.

Ante este escenario, la aeronave interrumpió la aproximación y emprendió el retorno hacia el Aeroparque Jorge Newbery, priorizando los protocolos de seguridad.

El incidente provocó demoras en la operatoria aérea, especialmente para los pasajeros que debían partir desde Ushuaia hacia la ciudad de Buenos Aires, quienes quedaron a la espera de reprogramaciones.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuándo se normalizarán los vuelos afectados ni si se dispondrán servicios adicionales para reubicar a los pasajeros.