Un vuelo de Aerolíneas Argentinas no pudo aterrizar en Ushuaia y regresó a Aeroparque
Tierra del Fuego04/05/2026
La falta de iluminación en una cabecera de pista obligó a cancelar la maniobra y generó demoras en la operatoria aérea.
APTierra del Fuego06/05/2026
La agencia AP repasó el comienzo del hantavirus en el crucero que zarpó en Ushuaia hasta Cabo Verde. En el trayecto murieron 3 personas y hay 7 infectados, y otros casos aislados. La cronología en este artículo.
La obra, ubicada al norte de Río Grande, permitirá reducir emisiones, liberar gas para el mercado interno y fortalecer la matriz energética provincial. “Este desarrollo permite sostener, ampliar y mejorar la matriz energética de la provincia" dijo Martín Perez.
Ley de coparticipación en Tierra del Fuego: Ushuaia defiende el “goteo” y rechaza acusaciones de desestabilizaciónTierra del Fuego05/05/2026
Desde el Municipio capitalino aseguran que la norma busca garantizar autonomía financiera y cuestionan al Gobierno provincial por la gestión de los recursos.
Río Grande acordó un aumento salarial del 4,5% para trabajadores municipalesTierra del Fuego05/05/2026
El incremento impactará en el básico, ítems y jubilaciones; el piso salarial superará el $1.200.000.
ATE realiza paro de 48 horas en Tierra del Fuego y crece la tensión con el Gobierno por salariosTierra del Fuego05/05/2026
La medida de fuerza afecta la administración pública y desde el Gobierno salieron a advertir que la protesta podría generar demoras en el pago de haberes.
Lechman: “Insistir con la reforma era desconocer la realidad social de los fueguinos”Tierra del Fuego05/05/2026
El legislador de Somos Fueguinos sostuvo que la derogación de la Ley que habilitaba la reforma constitucional fue una respuesta al reclamo de la sociedad fueguina porque "destinar más de 8.000 millones de pesos a una reforma que no le cambia la vida a ningún fueguino".
Tierra del Fuego lanza el PROMEFU para garantizar medicamentos tras la baja del programa REMEDIARTierra del Fuego04/05/2026
El nuevo esquema provincial busca asegurar el acceso a tratamientos en todo el territorio, luego de que el Gobierno nacional diera un golpe al programa implementado desde el 2001 para la salud pública.
Tierra del Fuego | Somos Fueguinos sobre la Reforma de la Constitución: "No hay reforma sin ley. No hay proceso sin legalidad"Tierra del Fuego04/05/2026
Desde el bloque aseguraron que "la Legislatura actuó dentro de sus facultades y que la ley que habilitaba la reforma podía ser dejada sin efecto al no haberse concretado el proceso constituyente".
Tierra del Fuego | Melella veta la norma que frena la Reforma de la Constitución y la califican de "inconstitucional"Tierra del Fuego04/05/2026
El jefe de Gabinete confirmó que el Ejecutivo vetará la norma y aseguró que el proceso electoral para elegir convencionales sigue vigente.
Docentes del SUTEF inician retención de tareas y desobligaciones hasta el miércolesTierra del Fuego04/05/2026
El gremio docente anunció desobligaciones y movilizaciones en toda la provincia ante el incumplimiento del Gobierno. Reclaman pago inmediato, reapertura de paritarias y aumento salarial.
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Un vuelo de Aerolíneas Argentinas no pudo aterrizar en Ushuaia y regresó a AeroparqueTierra del Fuego04/05/2026
La falta de iluminación en una cabecera de pista obligó a cancelar la maniobra y generó demoras en la operatoria aérea.
ATE realiza paro de 48 horas en Tierra del Fuego y crece la tensión con el Gobierno por salariosTierra del Fuego05/05/2026
La medida de fuerza afecta la administración pública y desde el Gobierno salieron a advertir que la protesta podría generar demoras en el pago de haberes.
El buque, que operó en Ushuaia durante la última temporada, registra un brote con fallecidos y mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales.
Ley de coparticipación en Tierra del Fuego: Ushuaia defiende el “goteo” y rechaza acusaciones de desestabilizaciónTierra del Fuego05/05/2026
Desde el Municipio capitalino aseguran que la norma busca garantizar autonomía financiera y cuestionan al Gobierno provincial por la gestión de los recursos.
Cómo se desarrolló un brote mortal de hantavirus en el crucero MV Hondius
APTierra del Fuego06/05/2026
La agencia AP repasó el comienzo del hantavirus en el crucero que zarpó en Ushuaia hasta Cabo Verde. En el trayecto murieron 3 personas y hay 7 infectados, y otros casos aislados. La cronología en este artículo.