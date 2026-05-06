La Armada lanzó el operativo “Mare Nostrum XI” para reforzar el control del Atlántico Sur

Desde el Puerto Naval de Mar del Plata, zarpó el ARA “Contraalmirante Cordero”

La Armada Argentina puso en marcha una nueva operación de vigilancia y control en el Atlántico Sur, denominada “Mare Nostrum XI”, con el objetivo de reforzar la protección de los recursos naturales en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y combatir la pesca ilegal extranjera.

Según informó la Armada, el despliegue comenzó el pasado 3 de mayo con la zarpada del patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” desde la Base Naval Mar del Plata, bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La unidad naval cumple un rol central en el operativo, funcionando como plataforma de comando y control. A bordo se encuentra personal especializado de la Agrupación Buzos Tácticos, que integra la dotación de Visita, Registro y Captura (VRC), preparada para realizar inspecciones y abordajes en alta mar, incluso en condiciones adversas.

El operativo también cuenta con apoyo aéreo estratégico. Desde la Base Aeronaval Trelew operan aeronaves P-3C Orion, mientras que los B200 de la Base Aeronaval Punta Indio complementan las tareas con patrullajes de menor alcance. Esta combinación permite ampliar la cobertura y mejorar la detección temprana de embarcaciones.

El foco de la misión está puesto en el monitoreo de flotas pesqueras extranjeras que operan en las inmediaciones de la milla 201, especialmente buques poteros dedicados a la captura de calamar y arrastreros que explotan el recurso de la merluza. También se controlan buques tanque y frigoríficos que brindan apoyo logístico a estas operaciones.

Durante las patrullas se realizan tareas de identificación, registros fotográficos y recopilación de datos técnicos, que son incorporados a las bases del Comando Conjunto Marítimo para fortalecer el seguimiento estratégico de la actividad en la región.