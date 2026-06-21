Día del Padre: las ventas volvieron a caer y acumulan cuatro años consecutivos en baja
Economía21/06/2026
Según un relevamiento de CAME, las ventas minoristas descendieron un 0,3% respecto de 2025. El consumo siguió concentrado en productos económicos y promociones, reflejando la cautela de las familias frente al contexto económico.
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El Presidente autorizó nuevos endeudamientos con entidades financieras internacionales y en el caso de que Argentina sufra un juicio será en jurisdicción en favor de los tribunales ubicados en Nueva York.
Milei eliminó el impuesto al cheque para billeteras virtuales, fintech y operadores de criptomonedasEconomía18/06/2026
La medida fue firmada por el Presidente el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, donde incorpora además beneficios para las empresas que administran sistemas de tarjetas de crédito, compra y débito.
Para el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor se desaceleró por segundo mes consecutivo. La inflación acumulada en 2026 llegó al 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%.
El Gobierno vuelve a endeudarse y lanza una mega licitación por $32 billones para patear vencimientosEconomía11/06/2026
El Gobierno lanzó una nueva licitación de bonos y letras por más de $32 billones para aliviar los compromisos financieros de corto plazo y patear la deuda al 2030.
Doble freno en la actividad económica: la industria y la construcción volvieron a caer en abrilEconomía09/06/2026
Los datos del INDEC mostraron retrocesos en la actividad manufacturera y en la construcción, con fuertes bajas en sectores clave como textiles y metalmecánica.
Pese al movimiento sostenido del mercado de segunda mano, las operaciones volvieron a retroceder en mayo. El Volkswagen Gol continúa liderando las preferencias de los argentinos.
Con aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junioEconomía08/06/2026
ANSES confirmó una suba del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, este mes se paga el medio aguinaldo y continúa el bono de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.
Aunque mayo mostró una leve recuperación mensual, el consumo continúa debilitado. Los comercios registraron una caída interanual del 1,2%, mientras crece la preocupación por la rentabilidad y la falta de inversión.
CAME pidió suspender embargos y multas para las pymes mientras se debate la reforma fiscalEconomía04/06/2026
La entidad solicitó al ministro Luis Caputo que ARCA no aplique sanciones ni ejecute embargos durante el período de transición previsto por el proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal.
Alarma en la industria automotriz: la producción cayó 21,5% y las ventas se desplomaron 39% en un añoEconomía04/06/2026
La baja del consumo interno, el retroceso de las exportaciones y la caída de la producción profundizan la crisis de las terminales, mientras que los vehículos electrificados son la única excepción a la tendencia negativa.
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Allanamiento por robo en una pescadería: secuestran pescado y drogas en Río GrandePoliciales23/06/2026
Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de Río Grande por orden del Juzgado de Instrucción N° 3. Una mujer fue detenida por agredir a una policía y también intervino la Justicia Federal por el hallazgo de elementos relacionados con la Ley de Estupefacientes.
VIDEO | Ucrania lanzó una ofensiva masiva contra Crimea y asegura haber destruido un puente ferroviario clave para RusiaMundo23/06/2026
Las fuerzas ucranianas atacaron más de 60 objetivos militares en la península ocupada y otras zonas bajo control ruso.
El meteorólogo Marcelo Sosa habló de lo que se espera del tiempo en los próximos días, ante una ciudad sin nieve. Suben las temperaturas y bajan. La nieve acumulada podría tardarse en la ciudad.
Río Grande proyecta nuevas capacitaciones en oficios rurales junto a RENATRE y UATRETierra del Fuego23/06/2026
El Municipio, RENATRE y UATRE analizaron nuevas instancias de formación vinculadas a la esquila y otros oficios rurales, además de abordar temas relacionados con el empleo, la registración laboral y las condiciones de trabajo.
Pauli y Rodríguez faltaron a la sesión que buscaba avanzar contra Adorni y ayudaron al oficialismo a evitar el quórumBuenos Aires23/06/2026
Los diputados nacionales por Tierra del Fuego de La Libertad Avanza no estuvieron presentes en una sesión clave de la Cámara de Diputados.