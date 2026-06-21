Día del Padre: las ventas volvieron a caer y acumulan cuatro años consecutivos en baja

Las ventas por el Día del Padre registraron una caída del 0,3% interanual en 2026, medidas a precios constantes, confirmando una tendencia negativa que ya se extiende por cuarto año consecutivo. Así lo reveló un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que relevó 189 comercios de todo el país durante las jornadas previas a la celebración.

Aunque más del 80% de los negocios implementó promociones especiales, descuentos y facilidades de financiación para estimular las compras, el resultado final volvió a reflejar el enfriamiento del consumo y la prudencia de los hogares al momento de gastar.

El ticket promedio alcanzó los 78.986 pesos, aunque los comerciantes señalaron que la mayoría de las operaciones se concentró en artículos de menor valor, productos en oferta y opciones consideradas esenciales para cuidar el presupuesto familiar.

Con este resultado, el Día del Padre suma su cuarto año consecutivo con números negativos. La caída de este año se suma al retroceso del 1,7% registrado en 2025 y al fuerte desplome del 10,2% observado en 2024, consolidando un escenario complejo para uno de los eventos comerciales más importantes del calendario minorista.

El relevamiento también mostró que el 38,1% de los comerciantes consideró que la fecha tuvo un impacto moderado en sus ventas, mientras que un 36,5% sostuvo que generó cierto movimiento, aunque insuficiente para modificar la situación general del negocio. Apenas el 7,4% afirmó que la celebración fue determinante para impulsar la actividad, mientras que el 18% aseguró que no tuvo ningún efecto sobre la facturación.

Qué rubros crecieron y cuáles cayeron

Entre los sectores que lograron cerrar la fecha con resultados positivos se destacaron las librerías y la indumentaria, ambos con un crecimiento del 2,1% respecto del año pasado.

También registraron subas los rubros de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, con un avance del 0,8%, y calzado y marroquinería, con una mejora del 0,4%.

Por el contrario, las mayores caídas se registraron en equipos, periféricos, accesorios y celulares, que retrocedieron un 6,1%, seguidos por cosmética y perfumería, con una baja del 3,8%.

Más promociones y menos rentabilidad

Desde CAME señalaron que gran parte de las ventas se sostuvo gracias a promociones bancarias, cuotas con tarjeta de crédito, descuentos por transferencia y rebajas especiales. Sin embargo, muchos comerciantes advirtieron que estas estrategias impactaron negativamente sobre los márgenes de rentabilidad.

En varios sectores se observó además una fuerte concentración de compras a último momento y una marcada búsqueda de precios bajos por parte de los consumidores, quienes priorizaron productos económicos y ofertas especiales por encima de artículos de mayor valor.

El informe concluye que, pese al esfuerzo promocional realizado por el comercio, el Día del Padre volvió a mostrar señales de un consumo debilitado, en un contexto donde las familias continúan administrando con cautela sus gastos y priorizando el cuidado de sus ingresos.