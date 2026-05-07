Más de la mitad de los adolescentes argentinos no sabe qué trabajo tendrá en el futuro

La incertidumbre sobre el futuro laboral de los adolescentes argentinos alcanzó niveles récord. Según un informe elaborado por Argentinos por la Educación junto a especialistas de distintos organismos académicos, el 52% de los estudiantes de 15 años no puede definir qué trabajo tendrá en la adultez.

El dato surge del análisis de las respuestas argentinas en las pruebas PISA 2022 y representa un salto de 30 puntos porcentuales respecto a 2018, cuando la cifra era del 22%. Además, Argentina supera ampliamente el promedio de los países de la OCDE, donde la incertidumbre laboral juvenil alcanza el 39%.

El estudio, titulado “¿Cómo imaginan los adolescentes su futuro laboral?”, advierte que esta falta de proyección no es un fenómeno aislado, sino una señal de alarma sobre la relación entre la escuela, las oportunidades sociales y el mundo del trabajo.

El informe muestra una fuerte desigualdad según el nivel socioeconómico. Mientras que el 59% de los jóvenes del quintil más pobre no tiene una ocupación futura definida, entre los sectores más altos la cifra baja al 39%.

También se observó una relación directa entre rendimiento académico y claridad vocacional. Entre quienes no alcanzan el nivel mínimo en Matemática en PISA, el 56% no sabe qué hará laboralmente en el futuro. En cambio, entre quienes sí alcanzan ese nivel, el porcentaje desciende al 38%.

Para los especialistas, esto evidencia que las dificultades educativas afectan también la capacidad de construir proyectos personales y laborales a largo plazo. “Cuando más de la mitad de los adolescentes argentinos no puede imaginar qué trabajo tendrá a los 30 años, estamos frente a una señal de alerta sobre cómo la escuela y la sociedad están preparando a las nuevas generaciones”, sostuvo Guillermina Laguzzi, una de las autoras del informe.

Qué profesiones imaginan quienes sí logran proyectarse

Entre los estudiantes que sí pudieron responder qué trabajo desean tener, las preferencias muestran diferencias marcadas según el género.

Entre las mujeres argentinas predominan profesiones tradicionales vinculadas al ámbito universitario: médica (11,6%), psicóloga (10,9%) y abogada (9,8%). En cuarto lugar aparece la docencia.

En los varones, en cambio, la ocupación más mencionada es deportista profesional (11%), seguida por ingeniero (8,2%) y profesional vinculado a tecnología e informática (6,6%).

Los investigadores advirtieron que muchas de esas aspiraciones masculinas están asociadas a modelos de éxito altamente improbables. La profesora de la Universidad de Edimburgo, Soledad Giardili, definió este fenómeno como la “ilusión Messi”.

“El dato más inquietante no es solo que muchos jóvenes no puedan imaginar su futuro, sino qué imaginan quienes sí lo hacen. La certeza puede ser tan preocupante como la incertidumbre cuando está basada en expectativas poco realistas”, señaló.

Otro dato que llamó la atención es que el 60% de los adolescentes argentinos concentra sus aspiraciones en apenas diez profesiones principales, mientras que en el promedio internacional ese porcentaje es mucho menor.

Para los especialistas, esto refleja una menor diversidad de horizontes laborales y un desconocimiento sobre nuevas oportunidades vinculadas al mercado actual, especialmente en áreas tecnológicas, científicas y de innovación.

Desde ARGENCON, entidad que agrupa a empresas de la economía del conocimiento, remarcaron que la capacidad de adaptación será una habilidad clave en los próximos años. “La clave ya no es solamente qué estudiar, sino cómo adaptarse a un mundo laboral que cambia más rápido que la forma en la que aprendemos”, explicó Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de la entidad.

El informe concluye que fortalecer la orientación vocacional y la articulación entre la educación y el empleo debe convertirse en una prioridad.

Los especialistas advierten que la falta de expectativas claras no solo impacta en el futuro laboral de los jóvenes, sino también en sus trayectorias educativas, su motivación y sus posibilidades reales de inserción social.

“Cuando el 52% de los jóvenes no logra visualizar su futuro laboral, no estamos frente a una falta de aspiraciones individuales, sino frente a un sistema que necesita reconstruir oportunidades y referencias”, sostuvo Luciana Cabrera, de la Fundación Córdoba Mejora.