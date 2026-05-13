Desde este viernes será obligatorio el uso de cubiertas de invierno en Ushuaia

Desde este viernes 15 de mayo comenzará oficialmente la temporada invernal en la ciudad, por lo que entrará en vigencia la obligatoriedad del uso de cubiertas aptas para nieve y hielo en todos los vehículos que circulen dentro del ejido urbano.

La medida fue establecida mediante la Ordenanza Municipal N° 3771 y la Resolución S.S.U. N° 06/2026, con el objetivo de reforzar la seguridad vial frente a las bajas temperaturas, las nevadas y la formación de hielo sobre la calzada.

A partir de la fecha indicada, los conductores deberán contar con cubiertas con clavos o neumáticos invernales homologados. Además, las autoridades recordaron que las cadenas para nieve o hielo deberán colocarse en aquellos sectores donde las condiciones climáticas y del camino así lo exijan.

Desde el Municipio solicitaron extremar las medidas de precaución al conducir durante la temporada invernal, especialmente reduciendo la velocidad, manteniendo una distancia prudente entre vehículos y calculando mayores tiempos de viaje debido al estado de las calles.