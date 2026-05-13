Perez advirtió que el recorte a universidades “pone en riesgo el futuro del país”

Intendente de Río Grande , Martín Perez | Foto: Archivo

El intendente de Río Grande, Martín Perez, se expresó en defensa de la universidad pública y gratuita en medio de la fuerte discusión nacional por el financiamiento del sistema universitario.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el jefe comunal aseguró que las universidades argentinas representan “una de las grandes fortalezas del país” y remarcó que constituyen una herramienta fundamental para garantizar igualdad de oportunidades.

“La universidad pública y gratuita es orgullo nacional y una herramienta clave para que estudiar no sea un privilegio de unos pocos”, expresó.

Perez cuestionó además las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y sostuvo que detrás del ajuste existe una mirada que busca transformar el modelo educativo argentino. “Quienes hoy la atacan conocen muy bien los modelos basados en deudas estudiantiles gigantescas, como ocurre en Estados Unidos o Chile. Ese es el país que imaginan”, afirmó.

En ese sentido, vinculó el recorte presupuestario con el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional. “Por eso desfinancian a las universidades. Y por eso el Gobierno nacional incumple una ley votada por dos tercios del Congreso para garantizar su funcionamiento”, señaló.

El mandatario riograndense también defendió el perfil productivo y federal del país y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tendría el debilitamiento del sistema universitario. “La Argentina es un país con industria, universidades públicas, economía diversificada y un sistema federal. No queremos que la conviertan en una enorme zona franca, sin arraigo ni proyecto de desarrollo”, sostuvo.

Finalmente, Perez remarcó la importancia estratégica que tienen las instituciones universitarias en Tierra del Fuego y aseguró que defenderlas implica también defender soberanía y futuro para la provincia. “En Tierra del Fuego, defender a la UNTDF y a la UTN es defender soberanía, arraigo y futuro”, concluyó.