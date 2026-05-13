Perez advirtió que el recorte a universidades “pone en riesgo el futuro del país”
Tierra del Fuego13/05/2026
El intendente de Río Grande sostuvo que las universidades son una herramienta de movilidad social y advirtió que el ajuste pone en riesgo el desarrollo y el arraigo en Tierra del Fuego.
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El intendente rechazó que la ciudad haya sido origen del contagio detectado en el crucero MV Hondius y cuestionó la difusión de información “falsa” sobre Ushuaia difundida la semana pasada.
Ushuaia | Docentes de la Escuela N.º 24 difundieron una dura carta abierta por la crisis edilicia y de gasTierra del Fuego14/05/2026
La comunidad educativa expresó su angustia por las pérdidas de gas, las aulas sin calefacción y la falta de respuestas oficiales. “Ningún niño debería pasar frío dentro de un aula”, señalaron.
Advierten sobre los riesgos de instalar antenas Starlink sobre el parabrisas de los vehículosTierra del Fuego13/05/2026
El Municipio de Río Grande recordó que este tipo de prácticas puede afectar la visibilidad del conductor, generar riesgos viales e incluso provocar problemas en la calidad de la señal satelital.
Desde este viernes será obligatorio el uso de cubiertas de invierno en UshuaiaTierra del Fuego13/05/2026
Desde el 15 de mayo, los vehículos deberán circular con neumáticos homologados para nieve o hielo en cumplimiento de una ordenanza.
Miles de fueguinos marcharon en Río Grande y Ushuaia "en defensa de la universidad pública"Tierra del Fuego12/05/2026
La movilización se replicó en distintos puntos de Tierra del Fuego con fuertes críticas al ajuste del Gobierno nacional. Docentes, estudiantes y trabajadores universitarios reclamaron por salarios, becas, financiamiento y advirtieron sobre el riesgo de vaciamiento del sistema educativo.
Advierten por nieve compacta y sectores resbaladizos sobre la Ruta Nacional N°3. Trabajan máquinas viales en distintos tramos.
Nevadas, aguanieve y viento fuerte: así dice el pronostico que seguirá el tiempo en UshuaiaTierra del Fuego11/05/2026
Tras las nevadas de este lunes, el pronóstico anticipa una jornada con condiciones plenamente invernales en la capital fueguina. Habrá nevadas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde las precipitaciones pasarán gradualmente a aguanieve y lluvia débil.
Cuatro docentes de la Escuela N°24 de Ushuaia sufrieron intoxicación por monóxido de carbonoTierra del Fuego11/05/2026
La directora del establecimiento confirmó que cuatro docentes fueron asistidos en el hospital. Camuzzi Gas del Sur había hechos controles pero no detectaron la situación, pese a las reiteradas advertencias del personal sobre olores y posibles problemas con la calefacción.
Condenaron a 15 años de prisión a un hombre por abusar de sus hijas en TolhuinTierra del Fuego11/05/2026
El Tribunal Oral de Río Grande lo halló culpable de abuso sexual y corrupción de menores. La fiscalía había pedido una pena de 25 años de cárcel.
Caída en las ventas y preocupación por los alquileres: comerciantes de Ushuaia advierten un escenario complejoTierra del Fuego11/05/2026
El presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia advirtió sobre la fuerte presión de los alquileres comerciales que pueden llegar hasta los 15 mil dólares mensuales, a lo que se suma la caída del consumo. También hay preocupación por el impacto sobre Ushuaia por el crucero con hantavirus.
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Desde este viernes será obligatorio el uso de cubiertas de invierno en UshuaiaTierra del Fuego13/05/2026
Desde el 15 de mayo, los vehículos deberán circular con neumáticos homologados para nieve o hielo en cumplimiento de una ordenanza.
El Municipio negó vínculos entre el relleno sanitario y el brote mortal de hantavirus en el MV Hondius13/05/2026
David Ferreyra aseguró que el predio “cumple con toda la normativa ambiental” y negó que exista circulación autóctona de hantavirus en Tierra del Fuego. El funcionario habló luego de días de silencio oficial mientras medios internacionales apuntaban contra Ushuaia.
Diputados avanzó con cambios en los subsidios al gas en zonas frías y crece la preocupación en la PatagoniaNacionales13/05/2026
Los libertarios obtuvieron dictamen para modificar el régimen vigente y focalizar la ayuda solo en usuarios de bajos ingresos. Desde la oposición advirtieron que la medida afecta el reconocimiento histórico a las regiones de bajas temperaturas.
Un diputado libertario quedó envuelto en polémica tras llegar al Congreso en un Tesla valuado en cientos de miles de dólaresNacionales13/05/2026
Se trata del diputado jujeño Manuel Quintar, que tras conocerse la noticia salió a postear en X una foto junto a su adquisición valorada es más de 300 mil dólares.
“Poett Anti-Mufa”: Sturzenegger reveló que la ANMAT frenó un producto por no poder probar que “espantaba la mala suerte”Nacionales14/05/2026
El ministro de Desregulación difundió un insólito caso ocurrido donde la ANMAT rechazó la autorización de un limpiador “anti-mufa” porque no existían pruebas científicas de su efecto.