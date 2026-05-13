Diputados avanzó con cambios en los subsidios al gas en zonas frías y crece la preocupación en la Patagonia

Un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con un dictamen de mayoría para modificar el régimen de subsidios al gas en zonas frías, un esquema clave para provincias patagónicas y otras como Mar del Plata.

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional propone "readecuar el sistema de subsidios a los consumos residenciales de gas natural y avanzar en una mayor focalización de la asistencia estatal", limitando el beneficio a usuarios considerados vulnerables.

Durante la exposición ante los legisladores, la secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti, defendió el proyecto y sostuvo que el actual esquema subsidia “a ricos y pobres por igual” en una amplia región del país.“Creemos que los recursos son escasos y deben utilizarse de manera eficiente y justa. La ayuda tiene que llegar exclusivamente a quienes realmente la necesitan”, afirmó la funcionaria.

Según explicó, el Estado destina actualmente unos 500 mil millones de pesos al sostenimiento del régimen de zona fría y consideró que el esquema vigente genera desigualdades porque el financiamiento surge de aportes realizados por usuarios de todo el país.

Tettamanti aseguró además que no se eliminará el beneficio histórico para las provincias tradicionalmente comprendidas dentro del régimen patagónico, aunque sí se avanzará en una revisión de las ampliaciones incorporadas en los últimos años. “Lo que buscamos es que quien pueda pagar la energía lo haga, y que el subsidio quede focalizado en quienes realmente necesitan asistencia”, sostuvo.

Sin embargo, desde distintos sectores de la oposición cuestionaron el proyecto y advirtieron sobre el impacto que podría generar en las provincias del sur argentino.

El diputado de Unión por la Patria, Juan Pablo Luque, pidió precisiones sobre si el nuevo esquema mantendrá el subsidio integral actual o si reducirá parte de los beneficios vinculados al transporte y distribución del gas.

En la misma línea, el legislador pampeano Ariel Rauschenberger sostuvo que el enfoque del Gobierno “desconoce el criterio climático” que históricamente justificó el régimen diferencial para la Patagonia y otras zonas de bajas temperaturas.

“El reconocimiento a las zonas frías tiene que ver con las condiciones climáticas y no solamente con el nivel de ingresos”, planteó.

Desde el oficialismo, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió la reforma y aseguró que durante 2021 el beneficio fue ampliado con criterios electorales hacia regiones que, según indicó, no presentan condiciones extremas de frío comparables con la Patagonia.