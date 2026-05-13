Un diputado libertario quedó envuelto en polémica tras llegar al Congreso en un Tesla valuado en cientos de miles de dólares

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quedó en el centro de la polémica luego de que trascendiera que asistió al Congreso a bordo de un automóvil Tesla de alta gama valuado en más de 300 mil dólares.

La situación fue expuesta por el periodista Nicolás Wiñazki durante su programa “WiFi”, donde aseguró que el vehículo fue visto estacionado dentro del predio de la Cámara de Diputados.

Según se indicó, el automóvil eléctrico tendría un valor estimado cercano a los 300 mil dólares en el mercado local, aunque el propio legislador habría asegurado que lo adquirió por unos 126 mil dólares.

Este Tesla Cybertruck apareció hoy en el estacionamiento de Diputados. Dicen en el Congreso que es la más flamante adquisición del diputado libertario Manuel Quintar. Según su DDJJ también tiene un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota. No hay plata. pic.twitter.com/l6rCjFH2iN — Noe Barral Grigera (@nbg__) May 13, 2026

El periodista Pablo Rossi sostuvo además que, sumando costos de importación y otros gastos, el valor total del vehículo rondaría los 200 mil dólares.

La controversia también alcanzó el proceso mediante el cual el Tesla habría ingresado al país. “¿Cómo lo trajo? No sabemos”, lanzó Wiñazki durante la emisión televisiva, aunque aclaró que, según la declaración jurada presentada por el legislador, su patrimonio le permitiría afrontar una compra de esas características.

No obstante, trascendió que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría pedido que retire el vehículo del estacionamiento del Congreso.