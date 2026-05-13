Un diputado libertario quedó envuelto en polémica tras llegar al Congreso en un Tesla valuado en cientos de miles de dólares
Nacionales13/05/2026
Se trata del diputado jujeño Manuel Quintar, que tras conocerse la noticia salió a postear en X una foto junto a su adquisición valorada es más de 300 mil dólares.
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Buques de ambas fuerzas navales zarparon desde Puerto Belgrano y Mar del Plata hacia el área de operaciones en el Atlántico Sur. El ejercicio busca fortalecer la interoperabilidad y el adiestramiento conjunto entre Argentina y Brasil.
a medida permitirá aplicar el procedimiento nacional en los penales de las provincias que adhieran. Las empresas de telefonía deberán bloquear el equipo, la tarjeta SIM y la línea vinculada cuando se detecte su activación dentro de sectores restringidos.
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Los animales permanecieron durante años en estrechas jaulas de hormigón del clausurado zoológico de Luján. Ahora serán trasladados a santuarios de Sudáfrica y Estados Unidos, en uno de los mayores operativos internacionales de este tipo.
El rescate se produjo a 194 kilómetros de la costa, cuando el tripulante presentó fuertes dolores e hipertensión arterial. Fue trasladado en helicóptero y permanece internado en terapia intensiva.
Rescataron a un hombre de 80 años que quedó aislado por la nieve extrema en NeuquénNacionales14/08/2026
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Cerraron todas las sucursales de Autofarma y trabajadores reclaman salarios adeudadosTierra del Fuego18/08/2026
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El fuego se desató una casa del barrio Dos Banderas. Bomberos sofocó las llamas y encontró a la víctima en el interior del inmueble.