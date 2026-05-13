Un diputado libertario quedó envuelto en polémica tras llegar al Congreso en un Tesla valuado en cientos de miles de dólares

Se trata del diputado jujeño Manuel Quintar, que tras conocerse la noticia salió a postear en X una foto junto a su adquisición valorada es más de 300 mil dólares. 
Nacionales13/05/2026

Twitter

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quedó en el centro de la polémica luego de que trascendiera que asistió al Congreso a bordo de un automóvil Tesla de alta gama valuado en más de 300 mil dólares.

La situación fue expuesta por el periodista Nicolás Wiñazki durante su programa “WiFi”, donde aseguró que el vehículo fue visto estacionado dentro del predio de la Cámara de Diputados.

Según se indicó, el automóvil eléctrico tendría un valor estimado cercano a los 300 mil dólares en el mercado local, aunque el propio legislador habría asegurado que lo adquirió por unos 126 mil dólares.

El periodista Pablo Rossi sostuvo además que, sumando costos de importación y otros gastos, el valor total del vehículo rondaría los 200 mil dólares.

La controversia también alcanzó el proceso mediante el cual el Tesla habría ingresado al país. “¿Cómo lo trajo? No sabemos”, lanzó Wiñazki durante la emisión televisiva, aunque aclaró que, según la declaración jurada presentada por el legislador, su patrimonio le permitiría afrontar una compra de esas características.

No obstante, trascendió que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría pedido que retire el vehículo del estacionamiento del Congreso.

¿Qué siente con esta noticia?

Tu reacción ayuda a nuestra redacción a entenderte

USHUAIA 24 COMUNIDAD
+
Te recomendamos estas noticias
ESTAMOS EN FACEBOOK
+24
Lo + visto en U24
Noticias gratis en tu correo