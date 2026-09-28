Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un arbitraje por los recursos en Malvinas

Canciller Pablo Quirno

El Poder Ejecutivo Nacional notificó formalmente este lunes al Gobierno del Reino Unido sobre el inicio del procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), motivado por la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La decisión diplomática fue dada a conocer por el canciller Pablo Quirno a través de la red social X, donde confirmó las instrucciones directas del presidente Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias legales para quienes intervengan en los yacimientos del archipiélago.

Por instrucción del Presidente @JMilei hoy notificamos al Reino Unido del inicio del arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.



Lo dijimos claramente: quien explore o explote nuestros recursos naturales en Malvinas sin autorización… https://t.co/iIbM9JMwEL pic.twitter.com/FivJelZccf — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 28, 2026

"Por instrucción del Presidente Javier Milei hoy notificamos al Reino Unido del inicio del arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Lo dijimos claramente: quien explore o explote nuestros recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina tiene que enfrentar las consecuencias", sostuvo Quirno en su cuenta de la red social.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores enfatizó el carácter histórico del reclamo y enmarcó la medida dentro de las vías pacíficas del derecho internacional. "Hoy el Presidente da un paso histórico y sin precedentes. Actuamos acorde al derecho internacional y por la vía pacífica. Recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía es un mandato constitucional al que no vamos a renunciar. Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas", afirmó el funcionario.