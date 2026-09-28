Marcela Pagano cruzó a Javier Milei en redes tras las acusaciones de "mentirosa serial" y ventiló presuntas irregularidades en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano respondió este domingo de manera pública a las descalificaciones pronunciadas en su contra por el presidente Javier Milei, quien volvió a calificarla de "mentirosa serial" en el marco de las controversias por los gastos operativos dentro de la residencia oficial de Olivos.

A través de un hilo publicado en su cuenta oficial de la red social X, la legisladora rechazó los dichos del mandatario y detalló una serie de documentos referidos a la contratación de seguros de personal y licitaciones estatales.

"Estás gagá, Javier Milei. Otra vez me decís 'mentirosa serial' porque no podés explicar lo que pasaba en tu propia casa. ¿No era que habías cortado hasta el gasto en medialunas?", sostuvo Pagano al inicio de su descargo.

Según la documentación exhibida por la parlamentaria, una póliza de seguro emitida el 1 de marzo de 2024 para cubrir a personal de catering en un evento privado incluía como trabajador a Javier Sosa, quien se desempeña como encargado de la Quinta de Olivos, junto a otras dos funcionarias del predio presidencial.

Pagano remarcó que dicho seguro fue tramitado por Analía Agudiez, pareja de Sosa y titular del emprendimiento de catering Pancitos Caseros, al tiempo que señaló que su hermana, Belén Agudiez, ejerció funciones en la Casa Rosada dentro del entorno directo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La diputada vinculó este esquema con la cobertura de un evento masivo llevado a cabo en el club GEBA y organizado por la productora de Mara Gorini, persona que semanas más tarde fue contratada en el área de la Secretaría General de la Presidencia.

Asimismo, la legisladora puso de manifiesto el volumen de las compras de víveres destinadas a las sedes de gobierno, haciendo referencia a procesos licitatorios de compras de alimentos por más de 29 toneladas de carne e importes superiores a los $500 millones de pesos.