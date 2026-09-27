Tras su paso por Nueva York, Milei viaja a Francia

Presidente Javier Milei | Foto: Archivo

Luego de su viaje a Nueva York donde participó de eventos y de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente, Javier Milei, hará un nuevo viaje y esta vez será a París, Francia, para desarrollar una agenda institucional y económica centrada en la atracción de inversiones internacionales para el país.

El itinerario oficial contempla la realización de la segunda edición del encuentro Argentina Week entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, foro donde el Poder Ejecutivo presentará las reformas macroeconómicas y el cuadro normativo vigente ante empresarios e inversores europeos.

Durante la gira, el jefe de Estado mantendrá una reunión bilateral en el Palacio del Elíseo con el presidente francés, Emmanuel Macron, agendada para el 1 de octubre, en la que abordarán el intercambio comercial y el estado de las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La comitiva ejecutiva contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el canciller Pablo Quirno, además de la participación de más de una docena de gobernadores provinciales.