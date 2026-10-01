Cancillería respondió al Reino Unido: "Someter una controversia a un tribunal imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado"

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El Gobierno de la República Argentina emitió este jueves un comunicado oficial en el que rechazó las declaraciones vertidas por la ministra para los Territorios de Ultramar del Reino Unido, Uma Kumaran, vinculadas al recurso de arbitraje internacional impulsado por la diplomacia argentina en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En el texto difundido por el Palacio San Martín, la diplomacia argentina desestimó la postura británica que califica el recurso de arbitraje como un intento de "socavar" derechos, asegurando que someter la disputa a un tribunal imparcial constituye un mecanismo válido asumido por ambos países tras la ratificación del tratado.

"Un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación —en este caso, infundada— a los demás como una verdad absoluta", sostiene textualmente el escrito oficial.

Denuncia por exploraciones de hidrocarburos

Respecto a la actividad petrolera en el Atlántico Sur, la Cancillería argentina argumentó que el Reino Unido incumple la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a las partes a no introducir modificaciones unilaterales en la zona en disputa. Sobre este aspecto, el comunicado precisa que "la exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo".

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el principio de libre determinación invocado por las autoridades británicas para los habitantes de los archipiélagos. Al respecto, el Gobierno señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha aplicado dicho precepto a la población actual de las islas, ratificando además que el compromiso argentino de respetar su modo de vida "está consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional".

En el tramo final del documento, la administración argentina lamentó las insinuaciones sobre una supuesta falta de confiabilidad del país por recurrir a estrados internacionales y reafirmó la "permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas".