Oficializaron los feriados por la visita del Papa León XIV

El Gobierno nacional declaró feriado el lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el país con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que también fijó dos feriados adicionales con alcance territorial limitado: el martes 10 de noviembre en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.

Según los fundamentos del decreto, las jornadas fueron establecidas para facilitar los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación vinculados con las actividades y desplazamientos del pontífice.

El Gobierno señaló que la visita tendrá actividades con una importante convocatoria de fieles y visitantes, tanto argentinos como extranjeros, y que la superposición con jornadas laborales, educativas y comerciales podría dificultar el desarrollo de los operativos previstos.

Cómo serán los feriados por la visita del Papa

El cronograma establecido por el decreto es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

feriado nacional en todo el territorio argentino. Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en CABA.

feriado en la provincia de Córdoba y en CABA. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La declaración también alcanza a los organismos, dependencias y actividades sujetas a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios comprendidos por cada jornada.

El decreto también creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

El organismo tendrá como objetivo planificar, coordinar y conducir las acciones necesarias para organizar la visita, además de articular la intervención de los distintos organismos de la Administración Pública Nacional.

Entre sus tareas estarán la coordinación de aspectos vinculados con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales, además de la identificación y gestión de los bienes y servicios necesarios para las actividades previstas.

La unidad tendrá una vigencia máxima de 12 meses y estará a cargo de un funcionario con rango de secretario, quien ejercerá sus funciones ad honorem. También se crearán cinco cargos de coordinación, con rango de subsecretario y carácter ad honorem, para distintas áreas de la organización.

El decreto establece además un régimen específico para las contrataciones directamente vinculadas con la visita.

El titular de la unidad tendrá facultades para autorizar convocatorias, aprobar pliegos, definir procedimientos de selección y adjudicar contrataciones, además de declarar desiertos o dejar sin efecto determinados procedimientos. Estas atribuciones serán excepcionales y transitorias y estarán limitadas a las contrataciones relacionadas con el objeto de la unidad.

El gasto que demande la organización de la visita será atendido con los créditos vigentes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según establece el artículo 16 del decreto.

La medida entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme al procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia