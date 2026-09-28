El Gobierno oficializó la renuncia de Alejandro Vilches y designó a Pablo Di Liscia como Secretario Nacional de Discapacidad

Alejandro Alberto Vilches el nuevo Secretario Nacional de Discapacidad

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la aceptación de la renuncia de Alejandro Alberto Vilches al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, organismo dependiente de la órbita del Ministerio de Salud.

A través del Decreto 1095/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la dimisión del funcionario saliente con fecha retroactiva al 21 de septiembre de 2026.

Asimismo, en el artículo segundo de la normativa, la administración central dispuso la designación de Pablo Hernán Di Liscia para presidir la titularidad de la Secretaría Nacional de Discapacidad a partir del 22 de septiembre.

"En uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, desígnase al señor Pablo Hernán Di Liscia en el cargo de Secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud", precisa el texto oficial.

El decreto reglamentario fue firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y por el ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones.