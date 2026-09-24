El Senado modificó la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto vuelve a Diputados

El Senado de la Nación aprobó en general, con 46 votos a favor y 22 en contra, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Al haber introducido modificaciones respecto al texto original enviado por la Cámara de Diputados —particularmente en lo relativo al mecanismo de remoción de las autoridades de la entidad—, la iniciativa deberá volver a la Cámara baja para su tratamiento definitivo.

La sesión parlamentaria comenzó con la presencia de 37 legisladores en sus bancas, alcanzando el quórum necesario para iniciar el debate con el aporte de los bloques de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Convicción Federal, Independencia de Salta y representantes de Misiones y Neuquén.

Durante la jornada, los discursos del oficialismo y bloques aliados se centraron en la necesidad de limitar el financiamiento directo del Tesoro Nacional y otorgar mayor autonomía al organismo.

La iniciativa establece un mandato único enfocado de manera exclusiva en la estabilidad de precios y la preservación del valor de la moneda . Con este cambio, se eliminan los objetivos secundarios vinculados al fomento del empleo y el desarrollo económico introducidos en reformas anteriores .

El núcleo central del proyecto prohíbe de forma taxativa el financiamiento al Tesoro Nacional, suprimiendo los adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario . Asimismo, se prohíbe la transferencia de utilidades meramente contables al Estado y la emisión de nuevas Letras Intransferibles .

El punto que motivó el retorno del proyecto a Diputados radica en el régimen de remoción de las autoridades de la entidad . Mientras el texto de la Cámara baja exigía una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, el Senado modificó el articulado para que la remoción y designación dependan de la aprobación de la Cámara alta por mayoría absoluta .

Por su parte, los sectores de la oposición expresaron cuestionamientos sobre el alcance de las modificaciones presupuestarias e institucionales.