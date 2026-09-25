El Gobierno Nacional fijó que los grandes proyectos eléctricos deberán garantizar su propio abastecimiento de energía

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía formalizó la Resolución 264/2026, mediante la cual estableció el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

La normativa dispone que los nuevos consumos de gran escala se incorporen al sistema eléctrico abastecidos con su propia oferta de energía y potencia, evitando poner en riesgo la reserva y la seguridad del suministro del resto de los usuarios.

El régimen prioriza la cobertura de hogares, comercios, pymes e industrias ya integrados al sistema, estableciendo que en eventuales situaciones de escasez de oferta se priorizará el abastecimiento de la red general por sobre los grandes proyectos que carezcan de respaldo suficiente.

La medida profundiza el esquema iniciado mediante la Resolución 400/2025 al ampliar el requisito de respaldo físico a los proyectos conectados mediante distribuidoras y a las ampliaciones de consumos preexistentes.

Quedan comprendidas en el régimen las demandas nuevas o ampliaciones que representen al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, equivalente a un umbral aproximado de 80 MW.

Cada emprendimiento podrá seleccionar libremente la tecnología y el proveedor para su abastecimiento, permitiéndose la instalación de generación propia en el mismo punto de conexión a la red.

Las empresas alcanzadas deberán cubrir como mínimo el 80% de su consumo mensual mediante contratos de generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima, requisito que se eleva al 115% para los centros de datos debido a su consumo continuo.