Uno por uno: cuáles son los lugares habilitados para hacer fuego en Tierra del Fuego

En el marco de las normativas vigentes para prevenir incendios en bosques nativos y áreas protegidas, la Provincia de Tierra del Fuego mantiene actualizada la cartografía digital con los lugares públicos y privados donde está permitido el encendido de fuego para uso recreativo.

Desde la Subsecretaría de Manejo del Fuego recuerdan que la presencia de un fogón no implica que el sitio esté habilitado, por lo que es obligatorio concurrir únicamente a los puntos registrados oficialmente por la autoridad ambiental.

¿Se puede hacer fuego en cualquier lugar?

No. La legislación provincial prohíbe taxativamente encender fuego en sectores no autorizados. Es común encontrar estructuras de piedra o restos de fogones antiguos en la ruta, playas o senderos; sin embargo, la presencia de un fogón no significa que el lugar esté habilitado.

Para que un espacio sea considerado un sitio de fuego permitido, debe contar con la infraestructura de seguridad adecuada y estar incluido en el registro oficial actualizado por el Ministerio de Producción y Ambiente.

Tierra del Fuego: lista de todos los camping habilitados para hacer fuego

De acuerdo con el mapa oficial de geolocalización provincial, los puntos habilitados para el acampe y uso de fuego se distribuyen de la siguiente manera:

Zona Ushuaia y Valle de Las Cifras / Carbajal

Camping Pipo: Ubicado en la zona del Río Pipo .

Club Andino Ushuaia: Instalaciones y predio de acampe de la institución .

Park Austral - Haruwen: Sector de camping y servicios sobre el valle .

Zona Lago Fagnano (Ruta 3 y empalmes)

Refugio Laguna Palacios: Ubicado sobre la margen sur/este del Lago Fagnano .

Zona Tolhuin y Reserva Provincial Laguna Negra

En el corazón de la isla y en los alrededores del ejido urbano y periurbano de Tolhuin se concentran los siguientes prestadores y camping autorizados:

Camping U.O.M.

Camping Lo de Caste

Camping Laguna del Indio

Camping La India

Zona Norte / Costa Atlántica (Río Grande y accesos)

Camping Miguel y Silvia: Ubicado sobre el sector costero / Ruta 24CA .

Uso de calentadores y recomendaciones de seguridad